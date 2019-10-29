Hal ve gidişat kötü!

Geçtiğimiz iki sezonda Türkiye'de alınmadık kupa bırakmayan Galatasaray, eski günlerini aratıyor. Son 2 yıl içerisinde 2'si Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere Türkiye'de yarıştığı 6 kupanın 4'ünü kaldıran sarı-kırmızılılar yeni sezonda adeta dökülüyor. Sezon başında kadrosunu yeniden kuran ve birçoğu dünya yıldızı olmak üzere 14 futbolcu transfer eden Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'a yenilerek aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

9 HAFTADA 14 PUAN UÇTU

Siyah-beyazlı rakibi karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyan ve pozisyon bulmakta zorlanan G.Saray, 9 hafta sonunda 14. puanını kaybetti. Sadece 3 galibiyeti bulunan Aslan, geri kalan 6 maçta ise 4 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza attı. Kötü gidişatı ligle de sınırlı değil. Şampiyonlar Ligi'nde henüz galibiyet alamadı. Devler Arenası'nda 3 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı ve taraftarını üzdü.

YENİ FORVETLER FOS ÇIKTI

Galatasaray'da en büyük sorun forvet bölgesinde yaşanıyor. Falcao, Andone, Babel ve Adem Büyük ile hücum hattını güçlendiren Cimbom, bu sezon toplamda çıktığı 12 karşılaşmanın 7'sinde gol atmayı başaramadı. Ligde 9 gol atıp, 9 gol yedi ve averajı 9 hafta sonunda sıfırda kaldı. Bu durum Galatasaraylıları korkuturken teknik heyet ve oyuncular eleştirilerin odağında yer alıyor. Herkes Terim'in kötü gidişata el koymasını bekliyor.

AVRUPA'DA KAYIP

Galatasaray, 18 Eylül 2018 tarihindeki 3-0'lık Lokomotif Moskova galibiyetinden bu yana Avrupa'da kazanmaya hasret. Galatasaray bu sezon da Devler Ligi'nde oynadığı 3 maçta galibiyetle tanışamadı. Fatih Terim'li Galatasaray son 10 Avrupa maçında 1 galibiyet alabildi.

ZORLU FİKSTÜR DEVAM EDİYOR

Henüz arzulanan sonuçları alamayan Galatasaray'ı yine zorlu maçlar bekliyor. 1 Kasım'da Rize'yi konuk edecek olan Cimbom, ardından Real Madrid deplasmanına gidecek. Daha sonra da Gaziantep (D), Başakşehir, Club Brugge, Trabzon (D) ile karşı karşıya gelecek.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftalar itibarıyla son 30 sezonun en kısır sezonunu yaşıyor. Geride kalan bölümde 9 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, en son 1989- 1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti. Galatasaray, 1989- 1990'dan sonraki sezonların hiçbirinde 11'den aşağı gol atmamıştı.

DEPLASMAN HASRETİ

Galatasaray, deplasmanda oynadığı bir derbiden daha kayıpla ayrıldı. Beşiktaş'a 1-0 yenilen Cimbom, deplasmandaki derbi galibiyeti hasretine son veremedi. Fenerbahçe'yi 1999'dan beri Kadıköy'de deviremeyen sarıkırmızılılar, Beşiktaş'a karşı son deplasman galibiyetini ise 4 Ocak 2015'te almıştı.

GALATASARAY'IN 9 HAFTALIK KARNESİ KIRIKLARLA DOLU:

* Ligde 9 maçta 3 galibiyet alabildi.

* F.Bahçe ve Beşiktaş'a diş geçiremedi.

* 9 gol atıp, 9 da gol yedi. Averajı sıfır.

* Son 30 yılın en kısır sezonunu yaşıyor.

* Son 3 deplasman maçını kazanamadı.

* Şampiyonlar Ligi'nde galibiyeti yok.

* Son 10 Avrupa maçında 1 galibiyet aldı.

* Bu sezon 12 maçın 7'isinde gol atamadı.