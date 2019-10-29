Falcao ne zaman dönecek?
Cimbom'un flaş transferi Radamel Falcao, Beşiktaş'a karşı da forma giymezken sakatlığı hakkında dün açıklama yapıldı. PSG maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikayetleri oluşan Falcao'nun çalışmalarına, takımdan ayrı devam ettiği kaydedildi.
Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödem bulunan ve tedavisi süren Falcao'nun sahalara dönüş zamanı için, günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verileceği duyuruldu. Bu da dönüşünün halen belirsiz olduğu anlamına geliyor.
Galatasaray formasıyla 5 maçta 1 gol atabilen Falcao, 1 Ekim 2019 tarihinde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Aşil tendonunda sakatlığı bulunan futbolcu bu süreçte Gençlerbirliği, Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarını kaçırdı.
İNCE YALANLADI
Falcao'nun sakatlığıyla ilgili son olarak Kulüp Doktoru Yener İnce'nin açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasında risk teşkil edecek bir durum yok. Ancak ağrıları olduğunu söylüyor ve bu durumda oyuncuyu da zorla oynatamazsınız" dediği belirtilen İnce, bu sözlerini yalanladı.
KONUŞMADIM!
Yener İnce, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, "Radamel Falcao ile ilgili hiçbir yayın kuruluşuna açıklama yapmadım. Değerli Galatasaray taraftarı, gerçek bilgileri kulübümüzün resmi yayın organlarından takip edebilir" ifadesini kullandı.
SAVAŞACAĞIZ
Falcao'nun bir türlü iyileşememesi taraftarları kızdırırken sosyal medyadan Kolombiyalı yıldızın eşine "Evinize dönün" çağrısı yapıldı. İnstagram'dan bu yorumu yanıt veren Lorelei Taron, "Seni üzdüğüm için özür dilerim ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve kalıp, takım için savaşacağız" diye yazdı.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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