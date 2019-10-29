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29 Ekim 2019, Salı
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Falcao ne zaman dönecek?

Falcao ne zaman dönecek?

Cimbom'un flaş transferi , 'a karşı da forma giymezken sakatlığı hakkında dün açıklama yapıldı. maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı şikayetleri oluşan Falcao'nun çalışmalarına, takımdan ayrı devam ettiği kaydedildi.

Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödem bulunan ve tedavisi süren Falcao'nun sahalara dönüş zamanı için, günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verileceği duyuruldu. Bu da dönüşünün halen belirsiz olduğu anlamına geliyor.

formasıyla 5 maçta 1 gol atabilen Falcao, 1 Ekim 2019 tarihinde oynanan Saint-Germain maçından bu yana sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Aşil tendonunda sakatlığı bulunan futbolcu bu süreçte , , ve maçlarını kaçırdı.

İNCE YALANLADI
Falcao'nun sakatlığıyla ilgili son olarak Kulüp Doktoru Yener İnce'nin açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasında risk teşkil edecek bir durum yok. Ancak ağrıları olduğunu söylüyor ve bu durumda oyuncuyu da zorla oynatamazsınız" dediği belirtilen İnce, bu sözlerini yalanladı.

KONUŞMADIM!
Yener İnce, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, " ile ilgili hiçbir yayın kuruluşuna açıklama yapmadım. Değerli Galatasaray taraftarı, gerçek bilgileri kulübümüzün resmi yayın organlarından takip edebilir" ifadesini kullandı.

SAVAŞACAĞIZ
Falcao'nun bir türlü iyileşememesi taraftarları kızdırırken sosyal medyadan Kolombiyalı yıldızın eşine "Evinize dönün" çağrısı yapıldı. İnstagram'dan bu yorumu yanıt veren Lorelei Taron, "Seni üzdüğüm için özür dilerim ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve kalıp, takım için savaşacağız" diye yazdı.

  1. 29.10.2019
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