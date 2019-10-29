Falcao ne zaman dönecek?

Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödem bulunan ve tedavisi süren Falcao'nun sahalara dönüş zamanı için, günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verileceği duyuruldu. Bu da dönüşünün halen belirsiz olduğu anlamına geliyor.

Galatasaray formasıyla 5 maçta 1 gol atabilen Falcao, 1 Ekim 2019 tarihinde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Aşil tendonunda sakatlığı bulunan futbolcu bu süreçte Gençlerbirliği, Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarını kaçırdı.

İNCE YALANLADI

Falcao'nun sakatlığıyla ilgili son olarak Kulüp Doktoru Yener İnce'nin açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasında risk teşkil edecek bir durum yok. Ancak ağrıları olduğunu söylüyor ve bu durumda oyuncuyu da zorla oynatamazsınız" dediği belirtilen İnce, bu sözlerini yalanladı.

KONUŞMADIM!

Yener İnce, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, "Radamel Falcao ile ilgili hiçbir yayın kuruluşuna açıklama yapmadım. Değerli Galatasaray taraftarı, gerçek bilgileri kulübümüzün resmi yayın organlarından takip edebilir" ifadesini kullandı.

SAVAŞACAĞIZ

Falcao'nun bir türlü iyileşememesi taraftarları kızdırırken sosyal medyadan Kolombiyalı yıldızın eşine "Evinize dönün" çağrısı yapıldı. İnstagram'dan bu yorumu yanıt veren Lorelei Taron, "Seni üzdüğüm için özür dilerim ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve kalıp, takım için savaşacağız" diye yazdı.