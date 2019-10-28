Muslera ne yapsın! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Muslera ne yapsın!

Muslera ne yapsın!

Muslera ne yapsın!

Bu yıl eski formuna dönen ve gösterdiği performansla dikkat çeken , dün akşam 'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada takımın en iyilerindendi.

Aslan'ın 1 numarası Muslera, dün takımının en iyilerindendi. Uruguaylı, yediği gole rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıktı. Bu sezon geride kalan 9 haftada toplam 9 kez ağları havalanan 33 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi unvanını da Göztepeli Beto'nun elinden aldı. Bitiş düdüğünün ardından bir hayli üzgün olan Muslera, sosyal medyada da en çok konuşulanlardandı.

MARCAO CEZALI

Maça kart sınırında başlayan Aslan'ın savunmadaki yıldızı Marcao, cezalı duruma düştü. Brezilyalı, rakibine yaptığı faul sonrası 59. dakikada sarı kart gördü. 23 yaşındaki futbolcu, 10. haftadaki Çaykur Rize maçında forma giyemeyecek.

  1. 28.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muslera ne yapsın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN