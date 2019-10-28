Muslera ne yapsın!

Aslan'ın 1 numarası Muslera, dün takımının en iyilerindendi. Uruguaylı, yediği gole rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıktı. Bu sezon geride kalan 9 haftada toplam 9 kez ağları havalanan 33 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi unvanını da Göztepeli Beto'nun elinden aldı. Bitiş düdüğünün ardından bir hayli üzgün olan Muslera, sosyal medyada da en çok konuşulanlardandı.

MARCAO CEZALI

Maça kart sınırında başlayan Aslan'ın savunmadaki yıldızı Marcao, cezalı duruma düştü. Brezilyalı, rakibine yaptığı faul sonrası 59. dakikada sarı kart gördü. 23 yaşındaki futbolcu, 10. haftadaki Çaykur Rize maçında forma giyemeyecek.