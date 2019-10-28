Muslera ne yapsın!
Bu yıl eski formuna dönen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Fernando Muslera, dün akşam Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada takımın en iyilerindendi.
Aslan'ın 1 numarası Muslera, dün takımının en iyilerindendi. Uruguaylı, yediği gole rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıktı. Bu sezon geride kalan 9 haftada toplam 9 kez ağları havalanan 33 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi unvanını da Göztepeli Beto'nun elinden aldı. Bitiş düdüğünün ardından bir hayli üzgün olan Muslera, sosyal medyada da en çok konuşulanlardandı.
MARCAO CEZALI
Maça kart sınırında başlayan Aslan'ın savunmadaki yıldızı Marcao, cezalı duruma düştü. Brezilyalı, rakibine yaptığı faul sonrası 59. dakikada sarı kart gördü. 23 yaşındaki futbolcu, 10. haftadaki Çaykur Rize maçında forma giyemeyecek.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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