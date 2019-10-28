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28 Ekim 2019, Pazartesi
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'ın golcüsü var golü yok

Galatasaray'ın golcüsü var golü yok

'in 9. haftasındaki derbide 'a 1-0 yenilen , gol yollarında son yılların en kötü sezonunu geçiriyor. Forvette geçen sezon yaşadığı sıkıntılardan sonra bu sezon kadrosuna dünya yıldızı Kolombiyalı ile Romanyalı gibi önemli golcüleri dahil eden sarı-kırmızılı takım, skor anlamında istenilen performansı ortaya koyamıyor.

Büyük beklentilerle edilen , aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle 20 günü aşkın süredir takımla çalışamıyor. Falcao, takımının son 4 resmi maçında forma giyemedi. Kolombiyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayı giydiği 5 resmi müsabakada sadece bir kez ağları havalandırabildi. Falcao'nun yokluğunda görev alan ise çıktığı 6 resmi müsabakada 2 kez topu filelerle buluşturdu.

'da yeni transfer 3 golle en skorer oyuncu konumunda bulunurken, Younes Belhanda 2, , Jean Michael Seri de birer golle skora katkı sağladı.

LİGDE SON 30 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Galatasaray, 'de 9. haftalar itibarıyla son 30 sezonun en kısır sezonunu yaşıyor. Ligin geride kalan bölümünde 9 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, en son 1989-1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti.

Galatasaray, 1989-1990'dan sonraki sezonların hiçbirinde 11'den aşağı gol atmamıştı.

13 MAÇIN 7'SİNDE GOLÜ YOK

Galatasaray, bu sezon çıktığı 13 resmi müsabakanın 7'sinde gol atmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve 'da oynadığı 13 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların 6'sında skor üretirken, 7'sinde ise suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

  1. 28.10.2019
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