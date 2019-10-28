Franck Ribery'nin ağır ceza alması gündemde
Serie A'da oynanan Fiorentina-Lazio maçının sonunda yardımcı hakeme fiziksel temasta bulunan Franck Ribery'nin ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalması gündemde. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A'da oynanan Fiorentina-Lazio maçına Fransız futbolcu Franck Ribery'nin sinirli halleri ve hakemle tartışması damga vurdu.
İtalya kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Lazio ile oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında oyundan alındı. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Fransız yıldız, mücadelenin sonunda yardımcı hakemin yanına giderek, fiziksel temasta bulundu, hakemi itekledi ve hakaret etti. Ribery'nin bu hareketi pahalıya mal olabilir. Tecrübeli futbolcunun ağır bir ceza alması gündemde.
Sezon başında İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olan Franck Ribery bu sezon çıktığı 9 maçta iki gol atarken iki de asist yaptı.
ARDA TURAN'A 10 MAÇ CEZA
Benzer bir hareketi Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, 2018'de oynanan Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakeme yapmıştı. PFDK bu olay sonrası Arda Turan'a 16 maç men cezası vermiş daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 10 maça indirmişti.
- 28.10.2019
- Flaş toplantı... Galatasaray'da neler oluyor? Radamel Falcao ve Fatih Terim...
- Premier Lig'de Belhanda vakası! Arsenal'li yıldızdan taraftara küfür
- Fatih Terim'e flaş sözler! "Para için başka kulüplere gidebilir"
- Şahika Ercümen 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı
- Vedat Muriqi'den flaş itiraf! Fatih Terim...
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
-
Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
Franck Ribery'nin ağır ceza alması gündemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.