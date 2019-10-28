Franck Ribery'nin ağır ceza alması gündemde - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Franck Ribery'nin ağır ceza alması gündemde

'nin ağır ceza alması gündemde

Franck Ribery'nin ağır ceza alması gündemde

Serie A'da oynanan -Lazio maçının sonunda yardımcı hakeme fiziksel temasta bulunan 'nin ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalması gündemde. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Serie A'da oynanan -Lazio maçına Fransız futbolcu 'nin sinirli halleri ve hakemle tartışması damga vurdu.

İtalya kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Lazio ile oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında oyundan alındı. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Fransız yıldız, mücadelenin sonunda yardımcı hakemin yanına giderek, fiziksel temasta bulundu, hakemi itekledi ve hakaret etti. Ribery'nin bu hareketi pahalıya mal olabilir. Tecrübeli futbolcunun ağır bir ceza alması gündemde.

Sezon başında İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olan Franck Ribery bu sezon çıktığı 9 maçta iki gol atarken iki de asist yaptı.

ARDA TURAN'A 10 MAÇ CEZA

Benzer bir hareketi Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, 2018'de oynanan Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakeme yapmıştı. PFDK bu olay sonrası Arda Turan'a 16 maç men cezası vermiş daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 10 maça indirmişti.


  1. 28.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Franck Ribery'nin ağır ceza alması gündemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN