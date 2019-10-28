Fatih: Sancılı olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası kadroda revizyon sinyali verdi. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik eden Terim, "Bireysel olarak da takım halinde de birtakım şeylerin farkındayız. Bu eşiği atlatabilir miyiz diye bazı şeylerde ısrar ediyorum ama maalesef bu olmuyor. Açıkçası ocak ayını gösteriyorum" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada sıkıntı ve sorun varsa, hata benim. Israr eden, oynatan benim. Dolayasıyla hata benim. Beraber olduğumuz arkadaşlarımızın nerede olduklarının farkına varması lazım..."

'O ATEŞTE BEN YANIYORUM'

G.Saray'ın bireysel ve takım olarak Fatih Terim'in ekibine benzemediğini belirten ve bundan sıkıntı duyduğunu ifade eden tecrübeli hoca şöyle konuştu: Real ve PSG maçlarında yenildiğimiz için özür dilerim. Hata yaptık. Bunu da bazı arkadaşlara söyleyeyim de... Ocak veya mayısta yapılacak değişimin sancılı ve sıcak olacağı kesin. Biz ocak ve mayıs aylarına kadar böyle devam etmek zorundayız. Allah yardımcımız olsun. Bir şeyler değişecek. Bundan emin olabilirsiniz. Sonuç olarak o ateşte ben yanıyorum, sorumluğu alıyorum ve bedelini de ödüyorum.

TOKALAŞMADILAR

Abdullah Avcı ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esti. Avcı'ya maç sonu Terim ile neden tokalaşmadıkları soruldu.

İşte o diyalog:

MUHABİR: Fatih Terim ile neden tokalaşmadınız?

AVCI: Geçen sene orada nasıl karşılandıysam, bu sene burada öyle karşıladım.

'DAHA İŞİN BAŞINDAYIZ'

Teknik adamın bir oyun anlayışı vardır. Biz elimizdeki oyunculara göre hareket etmeye başladığımız zaman kayıplar oluyor. İleride baskı kurmayan, kaptırdığı topa baskı kurmayan bir Galatasaray olursa bunun bedelini hoca ödemeli. Ben hata yaptım, ben yanıldım. Olabilir. Ancak henüz daha işin çok başındayız. Ümit ederim düşündüklerimi yapabilirim."

'BAKIŞ AÇIM ÇOK AÇIK'

Türk futbolculara fazla süre vermemesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Terim, "Bu yabancı kuralı varsa, 11 yabancıyla çıkabilirsiniz. Bu ülkeye birçok oyuncu yetiştirmiş bir insan olarak Türk oyunculara bakış açım çok açık. Hazırlıyoruz. Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. Hatta 17-18 yaşındakileri bile görebilirsiniz" dedi.