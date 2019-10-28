Falcao'nun eşinden 'evinize dönün' diyen taraftara yanıt
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, kendisine 'evinize dönün' şeklinde yorum yapan taraftara dikkat çeken bir yanıt verdi.
Galatasaray'da son haftalarda sakatlığı nedeniyle tartışma konusu olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun eşi sosyal medyadan kendisine 'evine dön' yazan taraftara cevap verdi.
Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram'dan fotoğrafının altına İngilizce "go home, go Monaco" (evinize dönün, Monaco'ya dönün) yazan bir taraftara, "Hayal kırıklığınız için özür dilerim fakat bizim yeni evimiz Galatasaray ve biz burada kalarak bu takım için savaşacağız" yanıtını verdi.
Daha önce de bir taraftarın "Falcao'yu özledik" yorumuna cevap veren Lorelei Taron, "Endişelenmeyin, birkaç gün içerisinde dönecek" demişti.
- 28.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
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Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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