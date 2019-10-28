Falcao'nun eşinden 'evinize dönün' diyen taraftara yanıt - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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Falcao'nun eşinden 'evinize dönün' diyen taraftara yanıt

Falcao'nun eşinden 'evinize dönün' diyen taraftara yanıt

'ın Kolombiyalı golcüsü 'nun eşi , kendisine 'evinize dönün' şeklinde yorum yapan taraftara dikkat çeken bir yanıt verdi.

'da son haftalarda sakatlığı nedeniyle tartışma konusu olan Kolombiyalı futbolcu 'nun eşi sosyal medyadan kendisine 'evine dön' yazan taraftara cevap verdi.

Falcao'nun eşi , 'dan fotoğrafının altına İngilizce "go home, go Monaco" (evinize dönün, Monaco'ya dönün) yazan bir taraftara, "Hayal kırıklığınız için özür dilerim fakat bizim yeni evimiz Galatasaray ve biz burada kalarak bu takım için savaşacağız" yanıtını verdi.

Daha önce de bir taraftarın "Falcao'yu özledik" yorumuna cevap veren Lorelei Taron, "Endişelenmeyin, birkaç gün içerisinde dönecek" demişti.


  1. 28.10.2019
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