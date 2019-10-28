Falcao'nun eşinden 'evinize dönün' diyen taraftara yanıt

Galatasaray'da son haftalarda sakatlığı nedeniyle tartışma konusu olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun eşi sosyal medyadan kendisine 'evine dön' yazan taraftara cevap verdi.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram'dan fotoğrafının altına İngilizce "go home, go Monaco" (evinize dönün, Monaco'ya dönün) yazan bir taraftara, "Hayal kırıklığınız için özür dilerim fakat bizim yeni evimiz Galatasaray ve biz burada kalarak bu takım için savaşacağız" yanıtını verdi.

Daha önce de bir taraftarın "Falcao'yu özledik" yorumuna cevap veren Lorelei Taron, "Endişelenmeyin, birkaç gün içerisinde dönecek" demişti.



