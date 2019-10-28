Falcao krizi
Kolombiyalı golcünün tedavisinin tamamlandığını belirten kulüp doktoru İnce “Oynamasına engel bir durum yok. Aynı ağrıyla oynayanlar var” diye konuştu.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Beşiktaş maçı sonrası Radamel Falcao hakkında konuştu. İnce, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasına engel bir durum yok. Ağrıları olduğunu söylüyor. Böyle bir durumda zorla oynatamazsınız. Aynı ağrıyla oynayanlar var. Kendisinin de istekli olması gerekiyor" şeklinde konuşarak okları Kolombiyalı futbolcunun üzerine çevirdi.
MÜSAADE EDERSE...
Teknik Direktör Fatih Terim de, 3-2 kazanılan Sivasspor maçı sonrasında Falcao hakkında konuşmuştu. Terim, "Falcao 'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor. Böyle uluslararası bir maçta oynatmak istemez miyiz? Tabii ki isteriz ama nasıl oynayacak bilmiyorum. Real Madrid maçında müsait olursa oynatacağız" demişti. Falcao, en son 1 Ekim'de PSG karşısında görev yapmıştı.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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