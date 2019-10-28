Falcao krizi

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Beşiktaş maçı sonrası Radamel Falcao hakkında konuştu. İnce, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasına engel bir durum yok. Ağrıları olduğunu söylüyor. Böyle bir durumda zorla oynatamazsınız. Aynı ağrıyla oynayanlar var. Kendisinin de istekli olması gerekiyor" şeklinde konuşarak okları Kolombiyalı futbolcunun üzerine çevirdi.

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Teknik Direktör Fatih Terim de, 3-2 kazanılan Sivasspor maçı sonrasında Falcao hakkında konuşmuştu. Terim, "Falcao 'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor. Böyle uluslararası bir maçta oynatmak istemez miyiz? Tabii ki isteriz ama nasıl oynayacak bilmiyorum. Real Madrid maçında müsait olursa oynatacağız" demişti. Falcao, en son 1 Ekim'de PSG karşısında görev yapmıştı.