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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Falcao krizi

Falcao krizi

Kolombiyalı golcünün tedavisinin tamamlandığını belirten kulüp doktoru İnce “Oynamasına engel bir durum yok. Aynı ağrıyla oynayanlar var” diye konuştu.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, maçı sonrası hakkında konuştu. İnce, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasına engel bir durum yok. Ağrıları olduğunu söylüyor. Böyle bir durumda zorla oynatamazsınız. Aynı ağrıyla oynayanlar var. Kendisinin de istekli olması gerekiyor" şeklinde konuşarak okları Kolombiyalı futbolcunun üzerine çevirdi.

MÜSAADE EDERSE...
Teknik Direktör Fatih Terim de, 3-2 kazanılan maçı sonrasında Falcao hakkında konuşmuştu. Terim, "Falcao 'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor. Böyle uluslararası bir maçta oynatmak istemez miyiz? Tabii ki isteriz ama nasıl oynayacak bilmiyorum. maçında müsait olursa oynatacağız" demişti. Falcao, en son 1 Ekim'de karşısında görev yapmıştı.

  1. 28.10.2019
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