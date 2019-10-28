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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Bu kez ’i çıldırttı!

Bu kez Babel’i çıldırttı!

Son günlerin olay adamı tribünlerin tepkisinden dün akşam da nasibini aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde ısınmaya çıkan futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, Belhada tribünlere çağırılmadı. Tribünlere çağırılmayan Faslı, ’den de rakibe baskı yapmadığı için fırça yedi!

Son günlerin olay adamı tribünlerin tepkisinden dün akşam da nasibini aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde ısınmaya çıkan futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, Belhada tribünlere çağırılmadı. Belhanda'nın moralinin bozulduğu gözlendi. Öte yandan ile Belhanda arasında maçta gergirlik yaşandı. Babel, rakibe baskı yapmadığı gerekçesiyle Belhanda'ya kızdı. Belhanda ise bir süre Babel'e bakıp sonraı görev yerine döndü.

BELHANDA 11 BAŞLADI
maçında taraftarla gerginlik yaşayan Belhanda dün de 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların ıslıklı protestosuna tepki gösterip daha sonra yaptığı açıklama ile özür dilemişti.

  1. 28.10.2019
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