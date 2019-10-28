Bu kez Babel’i çıldırttı!

Son günlerin olay adamı Belhanda tribünlerin tepkisinden dün akşam da nasibini aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde ısınmaya çıkan futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, Belhada tribünlere çağırılmadı. Belhanda'nın moralinin bozulduğu gözlendi. Öte yandan Babel ile Belhanda arasında maçta gergirlik yaşandı. Babel, rakibe baskı yapmadığı gerekçesiyle Belhanda'ya kızdı. Belhanda ise bir süre Babel'e bakıp sonraı görev yerine döndü.

BELHANDA 11 BAŞLADI

Real Madrid maçında taraftarla gerginlik yaşayan Belhanda dün de 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların ıslıklı protestosuna tepki gösterip daha sonra yaptığı açıklama ile özür dilemişti.