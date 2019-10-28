Bu kez Babel’i çıldırttı!
Son günlerin olay adamı Belhanda tribünlerin tepkisinden dün akşam da nasibini aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde ısınmaya çıkan futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, Belhada tribünlere çağırılmadı. Tribünlere çağırılmayan Faslı, Babel’den de rakibe baskı yapmadığı için fırça yedi!
Son günlerin olay adamı Belhanda tribünlerin tepkisinden dün akşam da nasibini aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde ısınmaya çıkan futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, Belhada tribünlere çağırılmadı. Belhanda'nın moralinin bozulduğu gözlendi. Öte yandan Babel ile Belhanda arasında maçta gergirlik yaşandı. Babel, rakibe baskı yapmadığı gerekçesiyle Belhanda'ya kızdı. Belhanda ise bir süre Babel'e bakıp sonraı görev yerine döndü.
BELHANDA 11 BAŞLADI
Real Madrid maçında taraftarla gerginlik yaşayan Belhanda dün de 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların ıslıklı protestosuna tepki gösterip daha sonra yaptığı açıklama ile özür dilemişti.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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