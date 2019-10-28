Aslan derbiye yabancı!
Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı müsabakada ilk 11'de başlayan futbolculardan Jean Michael Seri yedeğe çekilirken, oğlu ameliyat edilen Ryan Donk ise kadroda yer almadı.
Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı müsabakada ilk 11'de başlayan futbolculardan Jean Michael Seri yedeğe çekilirken, oğlu ameliyat edilen Ryan Donk ise kadroda yer almadı. Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide bu futbolcuların yerine Mario Lemina ile Feghouli forma giydi. Sarı-kırmızılılar, maça Muslera, Mariano Filho, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Steven Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel ve Andone ile başladı.
FALCAO YİNE YOK
Aslan'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Falcao, Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almadı. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, G.Birliği, Sivas ve Real maçlarının ardından Beşiktaş'a karşı da yoktu.
BABEL'E TEPKİ
Galatasaray'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel, dün gece siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı. Hollandalı kanat oyuncusu, topu ayağına her aldığında tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Babel, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde zaman zaman taraftarlarla atışmıştı.
- 28.10.2019
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
-
Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Aslan derbiye yabancı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.