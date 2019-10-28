Andone için çarpıcı yorum: Hayalet
Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup olurken, sarı-kırmızılıların Rumen futbolcusu Florin Andone için de ülkesinden dikkat çeken bir başlık geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a Umut Nayir'in attığı kafa golüyle 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası performansları eleştirilen futbolcular kervanına Florin Andone de katıldı.
Rumen futbolcunun ülkesinde yayın yapan Realitatea Sportiva adlı site oyuncunun performansıyla ilgili kısa bir haber kaleme aldı. Başlıkta golcü isim için 'hayalet' kelimesini kullanan site, Andone'nin sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da eleştirildiğini yazdı.
Özellikle ligde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ön plana çıkan Andone, Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gole imzasını atmıştı.
- 28.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
Andone için çarpıcı yorum: Hayalet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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