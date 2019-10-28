Andone için çarpıcı yorum: Hayalet

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a Umut Nayir'in attığı kafa golüyle 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası performansları eleştirilen futbolcular kervanına Florin Andone de katıldı.

Rumen futbolcunun ülkesinde yayın yapan Realitatea Sportiva adlı site oyuncunun performansıyla ilgili kısa bir haber kaleme aldı. Başlıkta golcü isim için 'hayalet' kelimesini kullanan site, Andone'nin sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da eleştirildiğini yazdı.

Özellikle ligde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ön plana çıkan Andone, Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gole imzasını atmıştı.