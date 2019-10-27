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27 Ekim 2019, Pazar
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Semih yine attı

Semih yine attı

, 14. haftasında evinde Bohemians 1905'i 4-0 yendi. Prag'da forma giyen , ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 71. dakikasında son golü kaydetti.

Sparta Prag, 14. haftasında evinde Bohemians 1905'i 4-0 yendi. Prag'da forma giyen , ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 71. dakikasında son golü kaydetti. Semih geçtiğimiz haftada da Teplice deplasmanında gol sevinci yaşamış ama takımı berabere kalmıştı. Prag 21 puana çıktı.

  1. 27.10.2019
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