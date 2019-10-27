Semih yine attı
Sparta Prag, Çek Ligi 14. haftasında evinde Bohemians 1905'i 4-0 yendi. Prag'da forma giyen Semih Kaya, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 71. dakikasında son golü kaydetti.
Sparta Prag, Çek Ligi 14. haftasında evinde Bohemians 1905'i 4-0 yendi. Prag'da forma giyen Semih Kaya, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 71. dakikasında son golü kaydetti. Semih geçtiğimiz haftada da Teplice deplasmanında gol sevinci yaşamış ama takımı berabere kalmıştı. Prag 21 puana çıktı.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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