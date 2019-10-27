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27 Ekim 2019, Pazar
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Kükreme zamanı

Kükreme zamanı

Sarı-kırmızılılar sahaya 4-1-4-1 dizilişi ile çıkacak. İleri uçtaki Andone’ye Babel destek verecek. Lemina ve uzaktan şutlarla gol arayacak.

'de bu akşam 'a konuk olacak 'da galibiyet planı hazır... karşısına 3 stoperle çıkan , önünde yeniden dörtlü savunmaya dönecek. Sarı-kırmızılılar sahaya 4-1-4-1 dizilişi ile yayılacak. Fransız ön libero Nzonzi, Şener, Luyindama, Marcao ve Nagatomo'dan kurulu dörtlü savunmanın önünde yer alacak. Onun önünde orta saha ve kanatlar; Feghouli, , Lemina ve Babel konumlanacak. İleri uçta ise Florin Andone görev yapacak.

KARTAL'I AVLIYOR
, Feghouli ve Belhanda, Rumen forvete hücum desteği verecek. Lemina ise hem Nzonzi'ye yardım edecek hem de uzaktan şutlarla gol arayacak. Aslan'da ilk hedef 3 puan. Olmazsa, Terim'in büyük maçlardaki "Kazanamıyorsan kaybetme" felsefesi geçerli olacak. İmparator, Galatasaray'ın başında 30. defa Beşiktaş'ın karşısına çıkıyor. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi ile oynadığı 30 derbide 12 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 6 mağlubiyet gördü.

Savaş ÇORLU

FALCAO YİNE YOK
Radamel Falcao, sakatlığı nedeni ile Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki forvet, maç kadrosuna alınmadı. Falcao, Süper Lig'deki ve mücadeleleri ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid karşılaşmasında da forma giyememişti.

ZİNCİRİ KIRMAK İSTİYOR
Derbilerde dış sahada 9 maçtır kazanamayan Cimbom'un bu sezon da deplasman karnesi iç açıcı değil. Süper Lig'de çıktığı 4 deplasmanda 1 galibiyet elde edebilen Aslan (2 beraberlik, 1 yenilgi), Devler Ligi'nde de Brugge'la berabere kaldı. Hedef bu akşam zinciri kırmak.

GÖZLER BELHANDA'DA
Real Madrid maçında kendisini ıslıklayan taraftarlara küfür eden daha sonra sosyal medyadan özür dileyen Younes Belhanda bu akşam yine 11'de... Faslı yıldızın menajeri William D'avila, "Belhanda asıl özrü derbideki performansıyla dileyecek. Oynayacağı futbolla tekrar taraftarın gözüne gireceğini biliyor. Hatasının farkında. Beşiktaş maçına ekstra motive oldu" diye konuştu.

BABEL, KARTAL'A KARŞI
Cimbom'un bu yaz kadrosuna kattığı Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı forma giyecek. Siyah-beyazlı ekipte 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşayan, Avrupa'daki başarılarda payı olan Babel, geçen sezon devre arasında ayrıldığı Vodafone Park'a, 10 ay sonra sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıkacak.

2 OYUNCU SINIRDA
Aslan'da derbi öncesi iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartlı Younes Belhanda ve Marcao bu akşam da sarı kart görmeleri durumunda, ligin 10. haftasındaki karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik heyet iki oyuncudan da aşırı sertlikten kaçınmasını istedi.
  1. 27.10.2019
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