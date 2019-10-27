Galatasaray'da kilit adam Lemina

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bugünkü derbide en büyük kozu Mario Lemina olacak. Son haftalardaki performansından dolayı Seri'yi tribüne yollayacak olan Terim, Gabonlu yıldıza büyük sorumluluk verecek. Oyunun her iki yönünü de kullanan 26 yaşındaki futbolcu, savunma ve hücumda kilit rol üstlenecek. Savunmadan çıkacak ilk topları alacak olan Lemina, hem oyunu kuracak hem de hücum organizasyonlarına katkıda bulunacak. Terim'in özel görüşmeler de yaptığı yıldız futbolcu, tam iki hafta sonra ilk 11'de yerini alacak.



TERİM'DEN ÖZEL GÖRÜŞME

İmparator'un zorlu karşılaşma öncesi en çok güvendiği isimlerin başında gelen Lemina, topu ileriye taşıyacak, hücum organizasyonlarında da etkin rol oynayacak. Son haftalarda eleştiri oklarının hedefinde olan ve Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında taraftarın tepkisini çeken Belhanda'ya yakın olması istenen tecrübeli futbolcu, oyunun kilitlendiği anlarda da devreye girecek, yapacağı baskıyla rakip orta sahayı çözmeye çalışacak. Bu arada Terim'in dünkü idman sonrası da Lemina ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.



EMRE MOR HAZIR KITA

Sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor'a Beşiktaş derbisi öncesi 'hazır ol' emri... Teknik direktör Fatih Terim, bugünkü karşılaşmada 22 yaşındaki futbolcuyu oyunun gidişatına göre sahaya sürecek. Genç yıldız, Terim'in kulübedeki en çok güvendiği isimler arasında yer alacak.



6 MAÇ OYNADI

Süper Lig'de 6 maçta forma giyen Emre Mor, toplam 235 dakika sahada kaldı. Yalnızca bir maça 11'de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, henüz gol ve asistle tanışamadı.



GÜVENCE FERNANDO MUSLERA

Galatasaray'da 9. sezonuna giren Muslera, bugünkü derbide de takımın güvencesi olacak. Bu sezon 8 lig maçında 8 kez ağları havalanan Uruguaylı, 7 maçta 7 gol yiyen Göztepeli Beto'dan sonra ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda yer alıyor. Bu arada Muslera, maç başına 3.3 kurtarışla da bu alanda ligin ilk sırasında yer alıyor.



BU KEZ PRİM YOK

Derbi öncesi Galatasaray'da gündeme gelen konulardan biri primdi. 6. haftada oynanan F.Bahçe maçının berabere bitmesiyle 5 milyon TL primden olan sarı-kırmızılılar için Beşiktaş karşılaşması öncesi prim uygulamasına gidilmeyeceği öğrenildi.



YÖNETİMDEN TAM DESTEK

Sarı-kırmızılı yönetim, bugünkü zorlu Beşiktaş maçında takımı yalnız bırakmayacak. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Vodafone Park'taki derbide yerlerini alacak. Bu arada başkan Cengiz ve yöneticilerin karşılaşma öncesi teknik heyet ve futbolcularla da bir araya geleceği belirtildi.