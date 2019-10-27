Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 346. randevu. 95 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 122-110, gol sayılarında da 484-452 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar arasında ligde yapılan 122 maçın 45'ini sarı-kırmızılılar, 35'ini siyah-beyazlılar kazandı. Rekabetteki son 30 lig maçında hakemler sadece 6 kez kırmızı kart kullandı.. Şimdi gözler bu hafta oynanacak derbiye çevrildi. Peki Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar günü (bugün) oynanacak. Derbi heyecanı Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşma esnasında maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak.

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 346. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 345 maçın 122'sini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi.Lig maçları

Son 30 lig maçında 6 kırmızı kart

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabette son 30 lig maçında hakemler sadece 6 kez kırmızı kart kullandı. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 30 derbide hakemler Beşiktaşlı Matias Delgado, Roberto Hilbert, Veli Kavlak ve Dusko Tosic ile Galatasaraylı Felipe Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi. Bu süre içinde hakemler, ayrıca iki takım oyuncularına toplam 158 sarı kart çıkardı. Beşiktaş'tan 83, Galatasaray'dan ise 75 futbolcu sarı kart gördü.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinden ilginç notlar - 95 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı - Rekabetin gol kralı 29 golle Beşiktaşlı Hakkı Yeten olurken, Galatasaraylı Gündüz Kılıç, 5 kezle bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı - Geride kalan 345 maçta en farklı skorlu galibiyetleri Galatasaray 9-2, Beşiktaş ise 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Beşiktaş üst üste 17, Galatasaray ise 15 maç rakibine karşı galip gelemedi

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti

Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasında 345 maçın sığdığı 95 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti. Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.