Seri out Lemina in

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımın dinamizmini artırmak istiyor. Son maçlarda yaptığı pas hatalarıyla tepki çeken Jean Michel Seri'nin siyah-beyazlı ekibe karşı 11'de olmayacağı kaydedildi. İmparator'un orta sahada Belhanda ve Steven Nzonzi'nin yanına Mario Lemina'yı yerleştireceği öğrenildi.

DERBİDE OYNAMIŞTI

Mario Lemina, geçen sezon sakatlığı sebebi ile 4.5 ay futboldan uzak kalmıştı. Tam olarak hazır hale gelemeyen Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı formayla sadece 4 maça çıkabildi. 26 yaşındaki ön libero son olarak Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe ile oynadığı derbide 60. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fatih Terim onu derbide kullanmak istiyor.

DİZLERİNİ PARÇALADI

Radamel Falcao'nun olmadığı bölümde Florin Andone sorumluluğu üzerine aldı. Sivasspor karşılaşmasında 2 gol atan, forma giydiği diğer maçlarda da çalışkanlığıyla göz dolduran 26 yaşındaki oyuncu dünkü idmanda da bir hayli hırslıydı. Galatasaray Kulübü'nün paylaştığı fotoğraflarda Florin Andone'nin iki dizinin birden kanadığı görüldü. Sarı- kırmızılı taraftarlar da "Helal olsun bu adama. İşine çok bağlı. Armaya saygılı. İşte bize Andone gibi futbolcular lazım" ifadelerini kullanıyor.

FALCAO BELİRSİZ

Sarı-kırmızılılar yılda 7.5 milyon euro ödedikleri Radamel Falcao'yu artık sahada görmek istiyor. Ancak Kolombiyalı yıldız hala tam olarak hazır değil. Dünkü idmanda da takımdan ayrı şekilde sahada adaptasyon çalışması gerçekleştirdi. 33 yaşındaki oyuncunun deparlı koşu ve şut denemesi yaptığı anlarda ciddi ağrıları olduğu öğrenildi. Beşiktaş derbisine yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Fazla şans verilmiyor.

DERBİLERDE SIKINTI BÜYÜK

Galatasaray, İstanbul derbilerinde kazanmakta zorlanıyor. Sarıkırmızılılar, Süper Lig'de Fenerbahçe ve bu hafta sonu oynayacağı Beşiktaş'a karşı son 9 derbisini kazanamadı. Son 5 derbide sadece 1 golü bulunuyor.