Seri out Lemina in - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Seri out Lemina in

Seri out Lemina in

Seri out Lemina in

'de ile karşılaşacak olan 'da , takımın dinamizmini artırmak istiyor. Son maçlarda yaptığı pas hatalarıyla tepki çeken 'nin siyah-beyazlı ekibe karşı 11'de olmayacağı kaydedildi.

'de ile karşılaşacak olan 'da , takımın dinamizmini artırmak istiyor. Son maçlarda yaptığı pas hatalarıyla tepki çeken 'nin siyah-beyazlı ekibe karşı 11'de olmayacağı kaydedildi. İmparator'un orta sahada Belhanda ve Steven Nzonzi'nin yanına 'yı yerleştireceği öğrenildi.

DERBİDE OYNAMIŞTI
Mario Lemina, geçen sezon sakatlığı sebebi ile 4.5 ay futboldan uzak kalmıştı. Tam olarak hazır hale gelemeyen Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı formayla sadece 4 maça çıkabildi. 26 yaşındaki ön libero son olarak Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe ile oynadığı derbide 60. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fatih Terim onu derbide kullanmak istiyor.

DİZLERİNİ PARÇALADI
'nun olmadığı bölümde sorumluluğu üzerine aldı. Sivasspor karşılaşmasında 2 gol atan, forma giydiği diğer maçlarda da çalışkanlığıyla göz dolduran 26 yaşındaki oyuncu dünkü idmanda da bir hayli hırslıydı. Galatasaray Kulübü'nün paylaştığı fotoğraflarda Florin Andone'nin iki dizinin birden kanadığı görüldü. Sarı- kırmızılı taraftarlar da "Helal olsun bu adama. İşine çok bağlı. Armaya saygılı. İşte bize Andone gibi futbolcular lazım" ifadelerini kullanıyor.

FALCAO BELİRSİZ
Sarı-kırmızılılar yılda 7.5 milyon euro ödedikleri Radamel Falcao'yu artık sahada görmek istiyor. Ancak Kolombiyalı yıldız hala tam olarak hazır değil. Dünkü idmanda da takımdan ayrı şekilde sahada adaptasyon çalışması gerçekleştirdi. 33 yaşındaki oyuncunun deparlı koşu ve şut denemesi yaptığı anlarda ciddi ağrıları olduğu öğrenildi. Beşiktaş derbisine yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Fazla şans verilmiyor.

DERBİLERDE SIKINTI BÜYÜK
Galatasaray, İstanbul derbilerinde kazanmakta zorlanıyor. Sarıkırmızılılar, Süper Lig'de Fenerbahçe ve bu hafta sonu oynayacağı Beşiktaş'a karşı son 9 derbisini kazanamadı. Son 5 derbide sadece 1 golü bulunuyor.

  1. 26.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seri out Lemina in haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN