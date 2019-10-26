Hakan’a ret geldi
Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için resmi teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan haberde Cimbom'un Milan'a milli yıldız için 6 milyon euro önerdiği kaydedildi.
Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için resmi teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan haberde Cimbom'un Milan'a milli yıldız için 6 milyon euro önerdiği kaydedildi. Ancak Milan'ın bu rakamı düşük bulduğu ve teklifi reddettiği belirtildi. Milan ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Hakan bu sezon 8 lig maçında 2 gol, 1 asist ile oynuyor. Hakan küçüklüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olduğunu söylüyor. Fatih Terim ile de ilişkileri çok iyi.
İŞİME KARIŞTILAR
Aslan'ın eski hocası Michael Skibbe, Alman basınına ilginç açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı "Türkiye'de futbolcular değil yöneticiler disiplinsiz. Örnek vermek gerekirse pek çok yönetim kurulu üyesi sahaya sürülen 11'lere müdahele ediyordu. Onlarla yaptığım toplantılar yorucu geçiyordu" ifadelerini kullandı.
YABANCI FAZLA
Michael Skibbe, Galatasaray'ın PSG karşısında 11 yabancı ile mücadele etmesini "Talihsiz bir durum" sözleriyle niteledi. Alman hoca "Kadro planlaması açısından geleceğe dair hiçbir stratejinin olmadığını gösteriyor. Türkiye'de hep günü kurtarmak önemli. Galatasaray'daki en istikrarlı oyuncu çoktan 30 yaşını geçti" diye konuştu.
- 26.10.2019
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
-
Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Hakan’a ret geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.