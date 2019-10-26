Hakan’a ret geldi

Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için resmi teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan haberde Cimbom'un Milan'a milli yıldız için 6 milyon euro önerdiği kaydedildi. Ancak Milan'ın bu rakamı düşük bulduğu ve teklifi reddettiği belirtildi. Milan ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Hakan bu sezon 8 lig maçında 2 gol, 1 asist ile oynuyor. Hakan küçüklüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olduğunu söylüyor. Fatih Terim ile de ilişkileri çok iyi.

İŞİME KARIŞTILAR

Aslan'ın eski hocası Michael Skibbe, Alman basınına ilginç açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı "Türkiye'de futbolcular değil yöneticiler disiplinsiz. Örnek vermek gerekirse pek çok yönetim kurulu üyesi sahaya sürülen 11'lere müdahele ediyordu. Onlarla yaptığım toplantılar yorucu geçiyordu" ifadelerini kullandı.

YABANCI FAZLA

Michael Skibbe, Galatasaray'ın PSG karşısında 11 yabancı ile mücadele etmesini "Talihsiz bir durum" sözleriyle niteledi. Alman hoca "Kadro planlaması açısından geleceğe dair hiçbir stratejinin olmadığını gösteriyor. Türkiye'de hep günü kurtarmak önemli. Galatasaray'daki en istikrarlı oyuncu çoktan 30 yaşını geçti" diye konuştu.