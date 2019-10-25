Pas hatasında zirvede
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü performansının ana sebepleri arasında gösterilen pas hatalarında dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ndeki 32 takım arasında 313 kez ile en fazla pas hatası yapan takım oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü performansının ana sebepleri arasında gösterilen pas hatalarında dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ndeki 32 takım arasında 313 kez ile en fazla pas hatası yapan takım oldu. Taraftarlar Real maçında aşırı pas hatası yapan Belhanda, Seri, Nagatomo ve Mariano'ya tepkiliydi.
27 BİN BİLET DEVREDİLDİ
Cimbom'un eski yöneticilerinden Cem Kınay, R. Madrid maçında 27 bin biletin devredildiğini açıkladı. Kınay, "Hukuksuz bir tarafı yok. Kombine sahipleri bu biletleri vererek bir seçim yaptı. Irak, Tunus, Fas... R. Madrid taraftarları olduğu söyleniyor. Devirler yüksek fiyattan yapılmış" diye konuştu. Kınay, G.Saray'ın derbiyi kazanacağını kaydetti.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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