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25 Ekim 2019, Cuma
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Pas hatasında zirvede

Pas hatasında zirvede

'ın 'ndeki kötü performansının ana sebepleri arasında gösterilen pas hatalarında dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. 'ndeki 32 takım arasında 313 kez ile en fazla pas hatası yapan takım oldu.

'ın 'ndeki kötü performansının ana sebepleri arasında gösterilen pas hatalarında dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. 'ndeki 32 takım arasında 313 kez ile en fazla pas hatası yapan takım oldu. Taraftarlar Real maçında aşırı pas hatası yapan , Seri, Nagatomo ve Mariano'ya tepkiliydi.

27 BİN BİLET DEVREDİLDİ
Cimbom'un eski yöneticilerinden , R. Madrid maçında 27 bin biletin devredildiğini açıkladı. Kınay, "Hukuksuz bir tarafı yok. Kombine sahipleri bu biletleri vererek bir seçim yaptı. , Tunus, Fas... R. Madrid taraftarları olduğu söyleniyor. Devirler yüksek fiyattan yapılmış" diye konuştu. Kınay, G.Saray'ın derbiyi kazanacağını kaydetti.

  1. 25.10.2019
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