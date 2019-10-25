Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor! Falcao ve Feghouli...
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı golcü Falcao ve Cezayirli ortaha saha Feghouli, özel program dahilinde çalıştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra oyuncular Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray'da sahada adaptasyon çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao'ya takımdan ayrı özel bir program uygulandı. Sofiane Feghouli de günü kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışarak geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.
- 25.10.2019
-
Ünal Karaman: "Deplasmandaki maçı mutlaka kazanmalıyız"
Toplam 1
Yorum
TERLİ DEĞİL TÜRK FUTBOLCUSU HİÇ BİR TÜRK TAKIMI BU KAPASİTE İLE AVRUPA TAKIMI İLE BAŞ EDEMEZ.. TÜRK HOCALAR YETERLİ DEĞİL. SAĞLAMLIK ,KUVET KONSANTRASYON YÖNÜNDEN YE-
-
Tarihe geçtiler
Toplam 3
Yorum
eray ruiz atiba douglos rebocco dışında toptan her yabancı gitsin şimdiden araştırn genç oyuncular daha fazla şans bulmalı
-
Tarihe geçtiler
Toplam 3
Yorum
eray ruiz atiba douglos rebocco dışında toptan her yabancı gitsin şimdiden araştırn genç oyuncular daha fazla şans bulmalı
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor! Falcao ve Feghouli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.