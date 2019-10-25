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25 Ekim 2019, Cuma
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'da derbi hazırlıkları sürüyor! Falcao ve Feghouli...

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor! Falcao ve Feghouli...

, 'in 9'uncu haftasında deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı golcü Falcao ve Cezayirli ortaha saha Feghouli, özel program dahilinde çalıştı.

'nde sabah saatlerinde yapılan antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra oyuncular Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde ise teknik direktör yönetiminde taktik oyun oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

'da sahada adaptasyon çalışmalarını sürdüren 'ya takımdan ayrı özel bir program uygulandı. Sofiane Feghouli de günü kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışarak geçirdi. Sarı-kırmızılılar, derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

  1. 25.10.2019
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