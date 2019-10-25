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25 Ekim 2019, Cuma
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Falcao sahada çalıştı

Falcao sahada çalıştı

'da bilmecesi sürüyor. Herkesin oynamasını beklediği Kolombiyalı yıldız, antrenmana çıktı fakat hâlâ takımla çalışmış değil. derbisinde görev verilmesi beklenen Kolombiyalı yıldız, antrenmanda takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

'da bilmecesi sürüyor. Herkesin oynamasını beklediği Kolombiyalı yıldız, antrenmana çıktı fakat hâlâ takımla çalışmış değil. 33 yaşındaki santrfor için "Takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi" ifadeleri kullanılırken, derbisine yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor. 1 Ekim'deki maçından sonra El Tigre; G.Birliği, ve Madrid karşılaşmalarını kaçırdı. Radamel Falcao'nun iğneyle de olsa oynaması bekleniyor.

SABIRSIZLANIYORUM
Kadroda 15 yabancı olduğu için lisansı çıkarılmayan , ocak ayında takıma katılmakta sabırsızlandığını söyledi. Norveçli bek, "Futbol hayatım devam ediyor ve inişler, çıkışlar her zaman olur. Şu an zorlu bir süreç yaşıyorum. Hayal kırıklığı yaşadım, moralim bozuldu ancak artık geleceğe bakıyorum. Ocak ayına en hazır olmaya çalışıyorum" dedi. Her gün özel çalıştığını söyleyen Linnes, oldukça hırslı olduğunu ve maç kondisyonu kazanması gerektiğini bildirdi.

AKBABA OCAK'TA
Geçen sezon maçında kaval kemiği kırılan Emre Akbaba bireysel ve topla çalışmalara başlamıştı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun uzun süreli sakatlığı dolayısıyla lisansı çıkarılmamıştı. Sarı-kırmızılıların Martin Linnes ile birlikte Emre Akbaba'nın da lisansını ocak ayında çıkartacağı öğrenildi. Emre böylelikle forma giyebilecek.

  1. 25.10.2019
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