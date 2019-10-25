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25 Ekim 2019, Cuma
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: Özür dilerim

Belhanda: Özür dilerim

Cimbom'un sorunlu futbolcusu Younes , R. maçında taraftara ettiği küfürler için özür diledi. oyuncu, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak." dedi.

Cimbom'un sorunlu futbolcusu Younes , R. maçında taraftara ettiği küfürler için özür diledi. oyuncu, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" dedi. Bu özür taraftardan pek kabul görmese de 29 yaşındaki futbolcu maçında iyi oynadığı takdirde buzları eritebilir.

NAGATOMO TSUBASA'DA
Yılların Japon çizgi dizisi Tsubasa, yeni bölümlerinde 'ya da yer verecek. Milli takımda 121 maça çıkan ve sürekli 5 numarayı giyen Nagatomo aynı formayla çizgi filme girecek. Nagatomo'nun yeni bir karakter olarak tasvir edileceği bölüm 3 Kasım'da 'da yayınlanacak.

  1. 25.10.2019
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