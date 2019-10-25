Belhanda: Özür dilerim
Cimbom'un sorunlu futbolcusu Younes Belhanda, R. Madrid maçında taraftara ettiği küfürler için özür diledi. Faslı oyuncu, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak." dedi.
Cimbom'un sorunlu futbolcusu Younes Belhanda, R. Madrid maçında taraftara ettiği küfürler için özür diledi. Faslı oyuncu, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" dedi. Bu özür taraftardan pek kabul görmese de 29 yaşındaki futbolcu Beşiktaş maçında iyi oynadığı takdirde buzları eritebilir.
NAGATOMO TSUBASA'DA
Yılların Japon çizgi dizisi Tsubasa, yeni bölümlerinde Nagatomo'ya da yer verecek. Milli takımda 121 maça çıkan ve sürekli 5 numarayı giyen Nagatomo aynı formayla çizgi filme girecek. Nagatomo'nun yeni bir karakter olarak tasvir edileceği bölüm 3 Kasım'da Japonya'da yayınlanacak.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Toplam 1
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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