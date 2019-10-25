Ayaklanma vakti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ayaklanma vakti

Ayaklanma vakti

Ayaklanma vakti

Pazar günü derbisine çıkacak , mutlak 3 puana kilitlendi. Sarı-kırmızılı teknik heyet, kritik randevuyu yükseliş maçı olarak görüyor.

'de sadece 3 galibiyet alabilen, Şampiyonlar Ligi'nde gol bile atamadan son sıraya yerleşen sarı-kırmızılılar gözünü derbisine çevirdi. Önceki günü izinli geçiren Cimbom, dün dev maçın hazırlıklarına başladı. Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka öncesi Aslan'ın derbi deplasmanlarında karnesi kırıklarla dolu. Dış sahadaki son 9 derbide galibiyet göremeyen Cimbom; 4 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Son 17 derbide 2 kez güldü. Aslan'da amaç derbi hasretini dindirmek ve ayağa kalkmak olacak.

TAM ZAMANI ŞİMDİ
Beşiktaş'ta, eksik oyuncuların çokluğu ve Avrupa Ligi'nde dün maç yaptığı için yıpranması adına bir avantaj gibi gözüküyor. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan rakibini deplasmanda devirmek isteyen Aslan, Dolmabahçe'den 3 puanla döndüğü takdirde hem rakibine ağır yara verecek hem de taraftarın gönlünü alacak. Bunun bilincinde olan teknik heyet bir yandan oyuncuları uyarırken diğer yandan en formda kadroyu kurmaya hazırlanıyor. Bu yüzden son haftalardaki formsuz isimlerin kulübede olması bekleniyor.

LEMINA DÖNÜYOR
Aslan'ın dünkü idmanında Mario Lemina takımla çalışmalara katıldı. Madrid öncesi iyileşen Gabonlu, tam hazır olmadığı için kadroya alınmamıştı. 26 yaşındaki yıldızın, Beşiktaş maçında Seri'nin yerine görev yapmasına kesin gözle bakılıyor.

FORMA ŞENER'İN
karşısında hücumda etkili olan Şener Özbayraklı, maçında yedek kalmıştı. Mariano'nun dev maçta performansı hiç beğenilmeyince gözler bir kez daha Şener'e çevrildi. 29 yaşındaki sağ bekin derbiye hazırlandığı kaydedildi.

  1. 25.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayaklanma vakti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN