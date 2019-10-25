Ayaklanma vakti

Süper Lig'de sadece 3 galibiyet alabilen, Şampiyonlar Ligi'nde gol bile atamadan son sıraya yerleşen sarı-kırmızılılar gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Önceki günü izinli geçiren Cimbom, dün dev maçın hazırlıklarına başladı. Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka öncesi Aslan'ın derbi deplasmanlarında karnesi kırıklarla dolu. Dış sahadaki son 9 derbide galibiyet göremeyen Cimbom; 4 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Son 17 derbide 2 kez güldü. Aslan'da amaç derbi hasretini dindirmek ve ayağa kalkmak olacak.

TAM ZAMANI ŞİMDİ

Beşiktaş'ta, eksik oyuncuların çokluğu ve Avrupa Ligi'nde dün maç yaptığı için yıpranması Galatasaray adına bir avantaj gibi gözüküyor. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan rakibini deplasmanda devirmek isteyen Aslan, Dolmabahçe'den 3 puanla döndüğü takdirde hem rakibine ağır yara verecek hem de taraftarın gönlünü alacak. Bunun bilincinde olan teknik heyet bir yandan oyuncuları uyarırken diğer yandan en formda kadroyu kurmaya hazırlanıyor. Bu yüzden son haftalardaki formsuz isimlerin kulübede olması bekleniyor.

LEMINA DÖNÜYOR

Aslan'ın dünkü idmanında Mario Lemina takımla çalışmalara katıldı. Madrid öncesi iyileşen Gabonlu, tam hazır olmadığı için kadroya alınmamıştı. 26 yaşındaki yıldızın, Beşiktaş maçında Seri'nin yerine görev yapmasına kesin gözle bakılıyor.

FORMA ŞENER'İN

Sivas karşısında hücumda etkili olan Şener Özbayraklı, Real Madrid maçında yedek kalmıştı. Mariano'nun dev maçta performansı hiç beğenilmeyince gözler bir kez daha Şener'e çevrildi. 29 yaşındaki sağ bekin derbiye hazırlandığı kaydedildi.