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24 Ekim 2019, Perşembe
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Yetiş ya Falcao!

Yetiş ya Falcao!

Kolombiyalı yıldızın derbisine yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın lakapı golcüsü derbide sahaya iğne ile çıkabilir.

'da 23 gündür takımla birlikte çalışmalara katılamayan ve maçından bu yana forma giyemeyen formaya hasret kaldı. Sarı-kırmızılı camianın yolunu gözlediği Kolombiyalı yıldız, maçında mumla arandı. Cimbom'un maç boyunca yakaladığı net fırsatların harcaması akıllara ''yi getirdi ve "Falcao olsaydı bunları affetmezdi" dedirtti. Teknik direktör 'in kulüp doktoru Yener İnce ile bir araya gelerek, "Artık iğneyle de olsa oynaması lazım. maçı bizim için çok kritik" dediği kaydedildi. 33 yaşındaki yıldızın pazar günkü derbiye hazır hale gelmesi bekleniyor. Zira eşi Lorelei Taron geçtiğimiz günlerde bir taraftarın, "Radamel'i çok özledik, ne zaman dönecek?" sorusuna "Merak etme birkaç sonra dönecek" cevabını vermişti.

  1. 24.10.2019
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