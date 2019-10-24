Yetiş ya Falcao!

Galatasaray'da 23 gündür takımla birlikte çalışmalara katılamayan ve PSG maçından bu yana forma giyemeyen Radamel Falcao formaya hasret kaldı. Sarı-kırmızılı camianın yolunu gözlediği Kolombiyalı yıldız, Real Madrid maçında mumla arandı. Cimbom'un maç boyunca yakaladığı net fırsatların harcaması akıllara 'El Tigre'yi getirdi ve "Falcao olsaydı bunları affetmezdi" dedirtti. Teknik direktör Fatih Terim'in kulüp doktoru Yener İnce ile bir araya gelerek, "Artık iğneyle de olsa oynaması lazım. Beşiktaş maçı bizim için çok kritik" dediği kaydedildi. 33 yaşındaki yıldızın pazar günkü derbiye hazır hale gelmesi bekleniyor. Zira eşi Lorelei Taron geçtiğimiz günlerde bir taraftarın, "Radamel'i çok özledik, ne zaman dönecek?" sorusuna "Merak etme birkaç sonra dönecek" cevabını vermişti.