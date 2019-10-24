Seri fiyaskosu

Süper Lig'in 18 milyon euro ile en pahalı futbolcusu olarak gösterilen Jean-Micheal Seri hayal kırıklığı yaşattı. Sivas maçına oyuna sonradan girip, büyük hatalar yapan Fildişili orta saha Real karşısında takımı yaktı. Kaptırdığı top, golle sonuçlanan Seri ıslıklandı.

TAKIM BUGÜN TOPLANIYOR

Galatasaray, Real Madrid maçı sonrası dün izin yaptı. Fatih Terim'in 1 günlük izin verdiği sarı-kırmızılılar bugün toplanarak Beşiktaş derbisine hazırlanacak. Radamel Falcao'nun takımla birlikte çalışması bekleniyor.

BİLETLER SATIŞTA

Erkekler Basketbol Ligi'nde 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Galatasaray Doğa Sigorta, pazar günü Sinan Erdem'de Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Dev derbinin biletleri satışa çıkarken, fiyatlar 15, 25, 100, 125, 150, 200, 250 ve 300 TL'den alıcı bulacak.