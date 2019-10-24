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24 Ekim 2019, Perşembe
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Seri fiyaskosu

Seri fiyaskosu

'in 18 milyon euro ile en pahalı futbolcusu olarak gösterilen Jean-Micheal Seri hayal kırıklığı yaşattı. Sivas maçına oyuna sonradan girip, büyük hatalar yapan Fildişili orta saha Real karşısında takımı yaktı.

'in 18 milyon euro ile en pahalı futbolcusu olarak gösterilen Jean-Micheal Seri hayal kırıklığı yaşattı. Sivas maçına oyuna sonradan girip, büyük hatalar yapan Fildişili orta saha Real karşısında takımı yaktı. Kaptırdığı top, golle sonuçlanan Seri ıslıklandı.

TAKIM BUGÜN TOPLANIYOR
, maçı sonrası dün izin yaptı. 'in 1 günlük izin verdiği sarı-kırmızılılar bugün toplanarak derbisine hazırlanacak. 'nun takımla birlikte çalışması bekleniyor.

BİLETLER SATIŞTA
Erkekler 'nde 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Galatasaray Doğa Sigorta, pazar günü Sinan Erdem'de Beko'yu ağırlayacak. Dev derbinin biletleri satışa çıkarken, fiyatlar 15, 25, 100, 125, 150, 200, 250 ve 300 TL'den alıcı bulacak.

  1. 24.10.2019
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