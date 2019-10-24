Muslera ne yapsın?

Aslan'da sezona müthiş başlayan isimlerin başında kaleci Fernando Muslera geliyor. Uruguaylı file bekçisi, Avrupa'da Brugge, PSG ve Real Madrid maçlarında devleşerek birçok golü engelledi. Ligde de üst düzeyde mücadele eden Muslera kazanılan puanlar başrolü oynadı. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven Real maçında 12 kurtarış yaparak Şampiyonlar Ligi kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

İKİSİ DE DÜZELDİ

Sezon başında eleştirilerin odağında olan Luyindama ile Marcao ikilisi Real karşısında başarılı bir performans çizdi. Marcao, 8 ikili mücadele, 4 hava topu kazanırken, yüzde 82.9 pas isabetiyle oynadı. Luyindama ise yüzde 95.8 pas isabetiyle tavan yaptı, top uzaklaştırmada önemli rol oynadı.