Galatasaray'dan son dakika haberi geldi! Radamel Falcao...

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Radamel Falcao bu sabah yapılan antrenmanda yer aldı fakat takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 aydır sarı kırmızılı takımla idman yapamayan Kolombiyalı yıldızın derbi maçta kadroda yer alıp almayacağı ise henüz belli değil.