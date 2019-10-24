Galatasaray'dan son dakika haberi geldi! Radamel Falcao...
Transfer sezonunun son anında takıma katılan Radamel Falcao Galatasaray ile henüz istenen performansı sergileyemedi. Hazırlık kampında takımla beraber olmadığı için şu an eksiklik yaşayan golcü oyuncu Ligde ve Şampiyonlar liginde önemli maçlar kaçırdı. Beşiktaş derbisinde oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmeyen Kolombiyalı oyuncu için bir son dakika gelişmesi yaşandı...
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Radamel Falcao bu sabah yapılan antrenmanda yer aldı fakat takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 aydır sarı kırmızılı takımla idman yapamayan Kolombiyalı yıldızın derbi maçta kadroda yer alıp almayacağı ise henüz belli değil.
- 24.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 14:19
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karakartal Bak başka bu Avcıyı göndermezsen seninde başın yanacak
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karakartal Bu avcı yeni yönetimiinde başını yakacak.
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karakartal Kan değişikliği lazım bu gündüz gibi aşikar.Avcı gitmedikçe herşey yalan
Galatasaray'dan son dakika haberi geldi! Radamel Falcao... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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