Galatasaray'dan son dakika haberi geldi! Radamel Falcao... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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'dan haberi geldi! ...

Galatasaray'dan son dakika haberi geldi! Radamel Falcao...

sezonunun son anında takıma katılan ile henüz istenen performansı sergileyemedi. Hazırlık kampında takımla beraber olmadığı için şu an eksiklik yaşayan golcü oyuncu Ligde ve Şampiyonlar liginde önemli maçlar kaçırdı. derbisinde oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmeyen Kolombiyalı oyuncu için bir gelişmesi yaşandı...

Süper Lig'in 9. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'da bu sabah yapılan antrenmanda yer aldı fakat takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 aydır sarı kırmızılı takımla idman yapamayan Kolombiyalı yıldızın derbi maçta kadroda yer alıp almayacağı ise henüz belli değil.

Falcao beklentilerin altında

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 14:19
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