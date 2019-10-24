Eski Terim’i özlüyoruz!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'in eski Galatasaray'ını çok özlüyor... PSG ve Real Madrid maçlarında takımın 5'li savunmayla oynaması eleştirilirken, Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol bile atılamaması hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar, Fatih Terim'in eskisi gibi olmadığını belirtirken şu görüşleri paylaştı: "Avrupa'da hücum presle tarih yazan Fatih Terim'den, evinde 5'li savunmayla çıkan Fatih Terim'e..." "Ozan Kabak gibi tonla yıldızı parlatan Fatih hocam, yaşlı isimlerden medet umuyor." "Bir zamanlar yedek kulübesinde su şişesi fırlatan hırsa sahip olan hocamız, şimdi hata yapan oyunculara tepki vermiyor." "Taraftara 'konuşun' hareketi yapan Babel cezasız kalırsa, Belhanda herkese ana avrat küfür eder... Hocam eskiden bunları affetmezdi."