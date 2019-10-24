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24 Ekim 2019, Perşembe
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Eski Terim’i özlüyoruz!

Eski Terim’i özlüyoruz!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'in eski 'ını çok özlüyor... ve maçlarında takımın 5'li savunmayla oynaması eleştirilirken, 'nde 1 gol bile atılamaması hayal kırıklığı yarattı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'in eski 'ını çok özlüyor... ve maçlarında takımın 5'li savunmayla oynaması eleştirilirken, 'nde 1 gol bile atılamaması hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar, Fatih Terim'in eskisi gibi olmadığını belirtirken şu görüşleri paylaştı: "Avrupa'da hücum presle tarih yazan Fatih Terim'den, evinde 5'li savunmayla çıkan Fatih Terim'e..." "Ozan Kabak gibi tonla yıldızı parlatan Fatih hocam, yaşlı isimlerden medet umuyor." "Bir zamanlar yedek kulübesinde su şişesi fırlatan hırsa sahip olan hocamız, şimdi hata yapan oyunculara tepki vermiyor." "Taraftara 'konuşun' hareketi yapan Babel cezasız kalırsa, herkese ana avrat küfür eder... Hocam eskiden bunları affetmezdi."

  1. 24.10.2019
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