Courtois kurtardı

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, G.Saray maçında kaleci Courtois'nın mağlubiyeti önlediğini söyledi. Fransız çalıştırıcı, "Öncelikle rakip çok önemli iki üç gol pozisyonuna girdi. Courtois çok iyi oynadı ve çok iyi kurtarışlar yaptı. Belki de yenilgiyi önledi" diye konuştu.

ZIDANE NEFES ALDI

İspanyol basını, Real Madrid'in hocası Zinedine Zidane'ın aldığı galibiyetle kulüpteki ömrünü uzattığını yazdı. Marca, "Real finalleri nasıl kazanacağını biliyor" dedi. AS, "Kroos, Zidane'a nefes aldırdı. Courtios önemli kurtarışlar yaptı" diye yazdı.

FEGHOULI FARKINDA

Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanla dibe demir atan Aslan, ligde de zorlanıyor. Geçen sezonun yıldızlarından Sofiane Feghouli de takımın formsuz olduğunu kabul ediyor. Cezayirli yıldız zorlu Real Madrid maçı sonrası, "Çok daha iyi oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.