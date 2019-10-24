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24 Ekim 2019, Perşembe
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çıkış maçı

Beşiktaş çıkış maçı

camiası derbisini çıkış maçı olarak görüyor. 2013-14 sezonunda 'in ekibi, 'nde Stadı'nda karşısında 6-1 gibi ağır bir yenilgi aldıktan sonra Beşiktaş derbisine çıkmıştı.

camiası derbisini çıkış maçı olarak görüyor. 2013-14 sezonunda 'in ekibi, 'nde Stadı'nda karşısında 6-1 gibi ağır bir yenilgi aldıktan sonra Beşiktaş derbisine çıkmıştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede 80 bin taraftarın önünde rakibi karşısında ilk yarıda 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, 2. yarı Drogba'nın golleriyle 2-1 kazanarak, Madrid krizini atlatmıştı. Sarı-kırmızılılar aynı senaryoyu bu kez Falcao'nun başrolünde bir kez daha yaşamak için derbiyi iple çekmeye başladı. Beşiktaş'ın eski yıldızı de Vodafone Park'a ilk kez Galatasaray formasıyla çıkacak.

  1. 24.10.2019
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