Beşiktaş çıkış maçı
Galatasaray camiası Beşiktaş derbisini çıkış maçı olarak görüyor. 2013-14 sezonunda Fatih Terim'in ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom Stadı'nda Real Madrid karşısında 6-1 gibi ağır bir yenilgi aldıktan sonra Beşiktaş derbisine çıkmıştı.
Galatasaray camiası Beşiktaş derbisini çıkış maçı olarak görüyor. 2013-14 sezonunda Fatih Terim'in ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom Stadı'nda Real Madrid karşısında 6-1 gibi ağır bir yenilgi aldıktan sonra Beşiktaş derbisine çıkmıştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede 80 bin taraftarın önünde rakibi karşısında ilk yarıda 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, 2. yarı Drogba'nın golleriyle 2-1 kazanarak, Madrid krizini atlatmıştı. Sarı-kırmızılılar aynı senaryoyu bu kez Falcao'nun başrolünde bir kez daha yaşamak için derbiyi iple çekmeye başladı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel de Vodafone Park'a ilk kez Galatasaray formasıyla çıkacak.
- 24.10.2019
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Toplam 1
Yorum
aykut bu salomon fenerde topa vuramuyordu
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Galatasaray dibe vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde...
Toplam 2
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murat tarih yazıyorlar
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İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim...
Toplam 2
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D. Atalay Belhanda'dan daha iyi futbolcu.
Beşiktaş çıkış maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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