Beşiktaş çıkış maçı

Galatasaray camiası Beşiktaş derbisini çıkış maçı olarak görüyor. 2013-14 sezonunda Fatih Terim'in ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom Stadı'nda Real Madrid karşısında 6-1 gibi ağır bir yenilgi aldıktan sonra Beşiktaş derbisine çıkmıştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede 80 bin taraftarın önünde rakibi karşısında ilk yarıda 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, 2. yarı Drogba'nın golleriyle 2-1 kazanarak, Madrid krizini atlatmıştı. Sarı-kırmızılılar aynı senaryoyu bu kez Falcao'nun başrolünde bir kez daha yaşamak için derbiyi iple çekmeye başladı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel de Vodafone Park'a ilk kez Galatasaray formasıyla çıkacak.