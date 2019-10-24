Belhanda Galatasaray taraftarından özür diledi

Galatasaray'ın Real Madrid maçında taraftarla tartışan, oyundan çıkarken de kendisine tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftara küfür eden Belhanda'dan Galatasaray paylaşımı geldi.

Belhanda Instagram hesabından yaptığı paylaşımda taraftardan özür diledi.

İşte Belhanda'nın o paylaşımı:

''Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim.''

ABDURRAHİM ALBAYRAK: BU ÇOCUKLAR BUNU HAK ETMİYOR

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Real Madrid karşılaşmasında Younes Belhanda'ya gösterilen tepkileri kınamıştı.

Stattan ağlayarak ayrılan Belhanda ailesini yeniden tribüne getiren Albayrak yaşananlar hakkında şunları söylemişti:

"Bu tepki hiç hoş olmadı. Futbolcular zaman zaman kötü oynayabilir, gol de kaçırabilir. Biz bu futbolcular ile 2 sene üst üste şampiyon olduk. Geçen sene almadık kupa bırakmadık. Herkes zaman hata yapar. 1-2 maç kötü oynadı diye Galatasaray forması için ter döken ve başarılı olup kupalar kazanan oyuncular bunu hak edebilir mi? Gerçek Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Bu çocuklara sahip çıksınlar. Ayrıca biz futbolcular ile uzun süreli kontratlar yapıyoruz. Taraftarın bunları da göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekir."