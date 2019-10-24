3 puana hasret kaldı

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Şampiyonlar Ligi'nde 38 puan topladı. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk kez katıldığı 1997-98'de 4 puanla sonuncu oldu. İkinci yılında (1998-99) 8 puan toplayan Cimbom, UEFA Kupası'nın kazanıldığı sezon 7 puan almıştı. 2002-03'te 4 puanla son sırada yer alan Aslan, 2012- 13'te 10 puanla turladı. Geçen sezon 4, bu yıl 1 puan alabildi.

2012'DE ÇEYREK YAPTI

Galatasaray, 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda ManU'ya 1-0 kaybetmişti. İkinci maçta Braga'ya evinde 2-0 mağlup olan Cimbom, üçüncü karşılaşmada Cluj ile 1-1 berabere kalıp 3 maçta 1 puan toplamıştı. Aslan ardından Cluj'u 3-1, ManU'yu 1-0, Braga'yı 2-1 yenerek 10 puanla ikinci tura, sonra çeyrek finale çıkmıştı.

Falcao, Seri, Nzonzi, Lemina, Andone ve Babel gibi büyük isimleri getiren Galatasaray sezona 'Avrupa'da başarı' parolasıyla başlasa da umduğunu bulamadı. Şampiyonlar Ligi'nde zor bir gruba düşen sarıkırmızılılar Club Brugge deplasmanından 1 puanla döndükten sonra evinde PSG ve Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla boyun eğdi. Cimbom'un son Avrupa galibiyeti geçen sezon Devler Ligi ilk maçında Lokomotiv Moskova'ya karşı alınan 3-0'lık sonuçla geldi. Aslan son 8 karşılaşmada 6 yenilgi, 2 beraberlik alırken, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım oldu.

NZONZI KALSIN

Roma'dan bedelsiz kiralanan Nzonzi taraftarın kalbini fethetti. Yıldız isim, 500 bin euro'ya 1 yıl daha kiralanabilir.