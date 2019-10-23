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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Yazık oldu 'a

Yazık oldu Aslan'a

Galatasaray 'ndeki üçüncü maçında dünya devi 'e 1-0 mağlup oldu. En büyük kozu Falcao'dan yoksun olan 50 bin taraftarının olağanüstü desteğiyle özellikle ilk yarıda rakibine çok zor anlar yaşattı.

Cimbom 4 net gol pozisyonuna girdi ama Courtois'yı geçemedi. 'in golünü 18'de Kroos attı. G.Saray, 'nde mücadele eden 32 ekip arasında gol atamayan tek takım konumunda.

  1. 23.10.2019
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