Yazık oldu Aslan'a
Galatasaray Devler Ligi'ndeki üçüncü maçında dünya devi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. En büyük kozu Falcao'dan yoksun olan Aslan 50 bin taraftarının olağanüstü desteğiyle özellikle ilk yarıda rakibine çok zor anlar yaşattı.
Cimbom 4 net gol pozisyonuna girdi ama Courtois'yı geçemedi. Real Madrid'in golünü 18'de Kroos attı. G.Saray, Devler Ligi'nde mücadele eden 32 ekip arasında gol atamayan tek takım konumunda.
- 23.10.2019
-
İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
-
Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
-
Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
Yazık oldu Aslan'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.