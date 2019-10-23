Ne yaptın Andone
Galatasaray'ın hücumdaki silahı Florin Andone, dün taraftarlara 'ah' çektirdi. Sarı-kırmızılıların hızlı başladığı maçta iki net fırsat yakalayan Rumen futbolcu, Madrid kalecisi Courtois'i geçemedi.
"BİZDE PES ETMEK YOK"
İspanyol devi Real Madrid'e karşı 2 net fırsatı harcayan Andone, maçın ardından şunları söyledi: "Öncelikle tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Karakterini ortaya koyan bir takım vardı. Gösterdiğimiz mücadeleyle en az bir puanı hak ediyorduk. Biz Galatasarayız ve çok büyük bir camiayız. Bizde pes etmek yok."
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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