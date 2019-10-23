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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Ne yaptın Andone

Ne yaptın Andone

'ın hücumdaki silahı , dün taraftarlara 'ah' çektirdi. Sarı-kırmızılıların hızlı başladığı maçta iki net fırsat yakalayan Rumen futbolcu, Madrid kalecisi Courtois'i geçemedi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan 'ın hücumdaki silahı , dün taraftarlara 'ah' çektirdi. Sarı-kırmızılıların hızlı başladığı maçta iki net fırsat yakalayan Rumen futbolcu, Madrid kalecisi Courtois'i geçemedi. 9. dakikada 'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan 26 yaşındaki futbolcunun şutunda Courtois başarılıydı. Bir dakika sonra Seri'nin ortasına hareketlenen Andone'nin gelişine vuruşunda Belçikalı file bekçisi köşeye yatarak, topu kornere çeldi.

"BİZDE PES ETMEK YOK"
İspanyol devi 'e karşı 2 net fırsatı harcayan Andone, maçın ardından şunları söyledi: "Öncelikle tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Karakterini ortaya koyan bir takım vardı. Gösterdiğimiz mücadeleyle en az bir puanı hak ediyorduk. Biz Galatasarayız ve çok büyük bir camiayız. Bizde pes etmek yok."
  1. 23.10.2019
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