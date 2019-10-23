Muslera tek başına

Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid ile karşılaştığı mücadelede sarı-kırmızılı ekibin savunması yine büyük açıklar verdi. İspanyol devi Kroos, Hazard, Benzema, Rodrygo, Valverde gibi yetenekli ayaklarıyla pozisyon üzerine pozisyon buldu. Aslan'da savunmanın aksadığı anlarda ayakta kalan isim Fernando Muslera oldu. Uruguaylı eldiven doğru yer tutarak kritik kurtarışlar yaptı. 33 yaşındaki eldiven Galatasaray'ın maçta kalmasını sağladı. Maç sonunda tribünler onun performansını alkışladı.