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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Muslera tek başına

Muslera tek başına

Cimbom'un 'nde sahasında ile karşılaştığı mücadelede sarı-kırmızılı ekibin savunması yine büyük açıklar verdi.. Uruguaylı eldiven maçın başından sonuna kadar konsantreydi. Önemli kurtarışlar yaptı.

Cimbom'un 'nde sahasında ile karşılaştığı mücadelede sarı-kırmızılı ekibin savunması yine büyük açıklar verdi. İspanyol devi Kroos, Hazard, Benzema, Rodrygo, Valverde gibi yetenekli ayaklarıyla pozisyon üzerine pozisyon buldu. Aslan'da savunmanın aksadığı anlarda ayakta kalan isim oldu. Uruguaylı eldiven doğru yer tutarak kritik kurtarışlar yaptı. 33 yaşındaki eldiven 'ın maçta kalmasını sağladı. Maç sonunda tribünler onun performansını alkışladı.

  1. 23.10.2019
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