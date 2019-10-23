Muslera tek başına
Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid ile karşılaştığı mücadelede sarı-kırmızılı ekibin savunması yine büyük açıklar verdi.. Uruguaylı eldiven maçın başından sonuna kadar konsantreydi. Önemli kurtarışlar yaptı.
Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid ile karşılaştığı mücadelede sarı-kırmızılı ekibin savunması yine büyük açıklar verdi. İspanyol devi Kroos, Hazard, Benzema, Rodrygo, Valverde gibi yetenekli ayaklarıyla pozisyon üzerine pozisyon buldu. Aslan'da savunmanın aksadığı anlarda ayakta kalan isim Fernando Muslera oldu. Uruguaylı eldiven doğru yer tutarak kritik kurtarışlar yaptı. 33 yaşındaki eldiven Galatasaray'ın maçta kalmasını sağladı. Maç sonunda tribünler onun performansını alkışladı.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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