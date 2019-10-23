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23 Ekim 2019, Çarşamba
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"Bulduğunu atacaksın"

"Bulduğunu atacaksın"

“Böyle büyük takımlara karşı bulduğunuzu atmazsanız direncinizi kırarlar. Biz bunu yapamadık. önünde girilebilecek tüm pozisyonları yakaladık

Galatasaray Teknik Direktörü , kaçan fırsatlardan dert yandı. Planlarını sahaya koyduklarını ancak golü bulamadıklarına dikkat çeken İmparator, "En önemli nokta yakaladığınızı atacaksınız. Sizin en büyük dayanağınız bu olur. Öne geçerseniz başka bir oyun olur. İkinci bölgede çok top kaybettik golü de oradan yedik. Bulduğunu atmazsan direncini kırarlar. gibi bir takım önünde girebileceğimiz tüm pozisyonlara girdik" diye konuştu.

3 NET POZİSYON
Terim, sözlerine şöyle devam etti: "Benim bir hayalim var diye göreve geldim ve ondan da vazgeçmedim. Yürekten oynanan bir oyun için de söyleyecek bir şeyim yok. İddiamız hep devam edecek. Real Madrid'dir sizi yener ama ayağınıza kadar gelmiş bir fırsat vardı. Onu kaçırdık. 1 dakikada 3 net pozisyona giren var mı? Giren yoktur da atamayan da yoktur!"

"SEYİRCİ DEĞİL TARAFTAR LAZIM"
Terim, 'ya gösterilen tepkiyle ilgili şunları söyledi: "Taraftarlarımızın bilmesi gereken bir şey var; performansını beğenmediğimiz oyuncuya biz zaten gereğini yaparız. Oyuncuların yuhalanmasını taraftarımız yapmaz, herhalde seyirci yapabilir. Taraftar istediği kadar tepki göstersin, çıkarmazdım. Baktım ki Belhanda da kafaya taktı, oyundan düştü o yüzden çıkardım. Bize böyle seyirci değil, taraftar lazım. Taraftarlar, Galatasaraylı oyuncularla ilgili spekülasyonları stada taşımasınlar. Onlar zaten Galatasaraylı değildir. Bu kurulmuş tuzağa düşmesinler. Milyarlık takımlarla savaşıyoruz. Reaksiyonu herkes hak edebilir ama kimse küfrü hak etmez."
  1. 23.10.2019
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