"Bulduğunu atacaksın"
“Böyle büyük takımlara karşı bulduğunuzu atmazsanız direncinizi kırarlar. Biz bunu yapamadık. Real Madrid önünde girilebilecek tüm pozisyonları yakaladık
3 NET POZİSYON
Terim, sözlerine şöyle devam etti: "Benim bir hayalim var diye göreve geldim ve ondan da vazgeçmedim. Yürekten oynanan bir oyun için de söyleyecek bir şeyim yok. İddiamız hep devam edecek. Real Madrid'dir sizi yener ama ayağınıza kadar gelmiş bir fırsat vardı. Onu kaçırdık. 1 dakikada 3 net pozisyona giren var mı? Giren yoktur da atamayan da yoktur!"
"SEYİRCİ DEĞİL TARAFTAR LAZIM"
Terim, Belhanda'ya gösterilen tepkiyle ilgili şunları söyledi: "Taraftarlarımızın bilmesi gereken bir şey var; performansını beğenmediğimiz oyuncuya biz zaten gereğini yaparız. Oyuncuların yuhalanmasını taraftarımız yapmaz, herhalde seyirci yapabilir. Taraftar istediği kadar tepki göstersin, çıkarmazdım. Baktım ki Belhanda da kafaya taktı, oyundan düştü o yüzden çıkardım. Bize böyle seyirci değil, taraftar lazım. Taraftarlar, Galatasaraylı oyuncularla ilgili spekülasyonları stada taşımasınlar. Onlar zaten Galatasaraylı değildir. Bu kurulmuş tuzağa düşmesinler. Milyarlık takımlarla savaşıyoruz. Reaksiyonu herkes hak edebilir ama kimse küfrü hak etmez."
- 23.10.2019
-
İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
-
Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
-
Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
"Bulduğunu atacaksın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.