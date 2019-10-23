Belhanda krizi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Belhanda krizi

krizi

Belhanda krizi

Faslı yıldız, dün akşam hedefteki adamdı. Oyundan çıkarken ıslıklanan tribünlere el hareketleriyle karşılık verdi. Belhanda oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına giderken daha sonra Abdurrayim Albayrak oyuncuyu kulübeye getirdi.

Real Madrid karşısında futboluyla beklentilerin altında kalan Younes , dün taraftarların hedefindeki isimdi. Yaptığı pas hatalarıyla tribünlere saç baş yoldurtan Faslı futbolcunun oyundan alınışı ise olay oldu. 67. dakikada yerini 'a bırakan 29 yaşındaki futbolcu, kendisini ıslıklayan taraftarlara el hareketleriyle karşılık verdi. Teknik direktör , yedek kulübesinden; ikinci başkan Abdürrahim Albayrak'ın ise tribünlerden taraftarları sakinleştirme çabaları ise işe yaramadı. taraftarları, sosyal medyada da Belhanda'nın futboluna eleştirilerde bulundu. Bu arada 67 dakika sahada kalan Belhanda, 51 kez topla buluştu. Faslı oyuncu, yüzde 78.9 pas isabetiyle oynarken, rakipleriyle girdiği 6 ikili mücadeleden yenik ayrıldı. Yalnızca 1 isabetli şutu bulunan yıldız futbolcu, bir de kilit pasla maçı tamamladı
  1. 23.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Belhanda krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN