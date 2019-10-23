Belhanda krizi
Faslı yıldız, dün akşam hedefteki adamdı. Oyundan çıkarken ıslıklanan Belhanda tribünlere el hareketleriyle karşılık verdi. Belhanda oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına giderken daha sonra Abdurrayim Albayrak oyuncuyu kulübeye getirdi.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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