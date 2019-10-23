Atamayana atarlar

Şampiyonlar Ligi bir kez daha hata affetmedi. Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan Devler Ligi'nde sarı-kırmızılılar ilk yarıda ciddi pozisyonlar yakaladı. Andone 2 tane net fırsatı harcarken Belhanda da bomboş durumda topu Courtois'e teslim etti. Bu kupayı en çok kazanan takım olan Real Madrid tecrübesi ve Kroos'un golüyle 3 puanı aldı. 3. maçlar sonunda Cimbom 1 puanda kalarak şansını azalttı.

ÜÇÜNCÜLÜK HEDEFİ

Sarı-kırmızılılar, Brugge deplasmanından aldığı tek puanla grupta sonuncu sıraya geriledi. Fatih Terim ve öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde kalabilmek için kalan 3 maçında varını yoğunu ortaya koyacak ancak artık mantıklı hedef üçüncülük olarak gözüküyor. Galatasaray'ın kalan 3 maçından 2'si Real Madrid ve PSG deplasmanları. Evinde de Clup Brugge'ü konuk edecek. Aslan maksimun puan alarak Avrupa Kupaları'na tutunmak için uğraşacak.

LEMINA SON ANDA ÇIKARILDI

Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanan ve takımla 3 idmana çıkan Mario Lemina son anda kadroya alınmadı. Teknik patron Fatih Terim, 26 yaşındaki Gabonlu ön liberoyu gelecek haftalarda kullanmak adına riske etmeyip listeye yazmadı.

İMPARATOR'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Sivasspor maçı kadrosundan 4 ismi değiştirdi. "İmparator" lakaplı çalıştırıcı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a ilk 11'de görev vermedi. Deneyimli hoca bu 4 ismin yerine Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Jean Michel Seri ve Ryan Donk'a şans tanıdı.

FEGHOULI ÇARE OLAMADI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hafif sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli'yi ilk 11'de kullanmadı. Deneyimli çalıştırıcı, Cezayirli yıldızını ikinci yarıda oyuna sürdü. Tecrübeli oyuncu, hücuma renk kattı. Sarı-kırmızılı takım onun girişiyle birlikte rakip kaleye daha çok yüklenmeye başladı. Bir kafa topunu da auta yolladı. Sofiane Feghouli ikinci yarı boyunca çabalasa da Galatasaray'ın gol sorununa çare olamadı. Maç sonu üzüntülüydü.

3 MAÇ SIFIR GOL!

Devler Ligi'ne büyük umutlarla giren Galatasaray henüz istediğini alamadı. 3 maç sonunda Brugge deplasmanında 0-0'lık beraberlikle 1 puan alan Cimbom, Real Madrid ve PSG'ye ise sahasında kaybetti. Sarı- kırmızılılar bu sezonki Avrupa macerasında hala golle de tanışamadı. Cimbom, Brugge ve PSG karşılaşmalarına göre hücumda daha etkin gözükse de rakip ağları sarsamadı. 270 dakika sonunda hala golü yok. Galatasaray'da en çok aranan isim Radamel Falcao. Kolombiyalı yokken Aslan'ın gol sorunu çözülmüyor.

YİNE 100 OLMADI

Aslan'ın Avrupa Kupaları'nda 99 galibiyeti var. Real Madrid maçında "Dalya" demek istiyordu, yine olmadı. 10 maçtır 99'da takıldı.