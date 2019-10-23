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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Atamayana atarlar

Atamayana atarlar

, İspanyol devi karşısında Andone ve Belhanda ile net fırsatlar buldu. Ancak sonunda tecrübe konuştu. Real, ’un tek golüyle istediğini aldı.

Şampiyonlar Ligi bir kez daha hata affetmedi. Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan 'nde sarı-kırmızılılar ilk yarıda ciddi pozisyonlar yakaladı. Andone 2 tane net fırsatı harcarken Belhanda da bomboş durumda topu Courtois'e teslim etti. Bu kupayı en çok kazanan takım olan tecrübesi ve Kroos'un golüyle 3 puanı aldı. 3. maçlar sonunda Cimbom 1 puanda kalarak şansını azalttı.

ÜÇÜNCÜLÜK HEDEFİ
Sarı-kırmızılılar, Brugge deplasmanından aldığı tek puanla grupta sonuncu sıraya geriledi. ve öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde kalabilmek için kalan 3 maçında varını yoğunu ortaya koyacak ancak artık mantıklı hedef üçüncülük olarak gözüküyor. 'ın kalan 3 maçından 2'si Real Madrid ve PSG deplasmanları. Evinde de Clup Brugge'ü konuk edecek. Aslan maksimun puan alarak 'na tutunmak için uğraşacak.

LEMINA SON ANDA ÇIKARILDI
Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanan ve takımla 3 idmana çıkan Mario Lemina son anda kadroya alınmadı. Teknik patron Fatih Terim, 26 yaşındaki Gabonlu ön liberoyu gelecek haftalarda kullanmak adına riske etmeyip listeye yazmadı.

İMPARATOR'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Sivasspor maçı kadrosundan 4 ismi değiştirdi. "İmparator" lakaplı çalıştırıcı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, ve Emre Mor'a ilk 11'de görev vermedi. Deneyimli hoca bu 4 ismin yerine Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Jean Michel Seri ve 'a şans tanıdı.

FEGHOULI ÇARE OLAMADI
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hafif sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli'yi ilk 11'de kullanmadı. Deneyimli çalıştırıcı, Cezayirli yıldızını ikinci yarıda oyuna sürdü. Tecrübeli oyuncu, hücuma renk kattı. Sarı-kırmızılı takım onun girişiyle birlikte rakip kaleye daha çok yüklenmeye başladı. Bir kafa topunu da auta yolladı. Sofiane Feghouli ikinci yarı boyunca çabalasa da Galatasaray'ın gol sorununa çare olamadı. Maç sonu üzüntülüydü.

3 MAÇ SIFIR GOL!
Devler Ligi'ne büyük umutlarla giren Galatasaray henüz istediğini alamadı. 3 maç sonunda Brugge deplasmanında 0-0'lık beraberlikle 1 puan alan Cimbom, Real Madrid ve PSG'ye ise sahasında kaybetti. Sarı- kırmızılılar bu sezonki Avrupa macerasında hala golle de tanışamadı. Cimbom, Brugge ve PSG karşılaşmalarına göre hücumda daha etkin gözükse de rakip ağları sarsamadı. 270 dakika sonunda hala golü yok. Galatasaray'da en çok aranan isim . Kolombiyalı yokken Aslan'ın gol sorunu çözülmüyor.

YİNE 100 OLMADI
Aslan'ın Avrupa Kupaları'nda 99 galibiyeti var. Real Madrid maçında "Dalya" demek istiyordu, yine olmadı. 10 maçtır 99'da takıldı.

  1. 23.10.2019
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