50 bin aslan hiç susmadı

Galatasaray taraftarları PSG maçından sonra Real Madrid karşılaşmasında da bir kez daha üstüne düşeni yaptı. Sarı-kırmızılılar, 50 bin kapasiteli tribünleri tıklım tıklım doldururken bir an olsun bile desteğini esirgemedi. İspanyol devinin ataklarında ıslık ve yuhlamayla savunmaya yardım eden taraftarlar, takımlarını da her saniye desteklemeyi sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim'e de sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, maç boyunca takımı ateşledi. Maç öncesinde Beşiktaş'a göndermelerde bulunan sarı-kırmızılılar derbi öncesi siyah-beyazlılara meydan okudu. Dev maçta Galatasaray yönetim kurulu üyeleri tam kadro stadyumda yer alırken, ünlü isimler kritik maçı izledi. Öte yandan Galatasaray Kulübü, Kuşadası'nda yaşayan ve en büyük hayali Türk Telekom Stadı'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız'ı Real Madrid maçında ağırladı. Başkan Mustafa Cengiz'in daveti üzerine karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen Yıldız, karşılaşma öncesi Cengiz'i ziyaret etti.