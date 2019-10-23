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23 Ekim 2019, Çarşamba
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50 bin aslan hiç susmadı

50 bin aslan hiç susmadı

taraftarları maçından sonra karşılaşmasında da bir kez daha üstüne düşeni yaptı.. Takımı ateşleyen sarı-kırmızılılar harikaydı.

taraftarları maçından sonra karşılaşmasında da bir kez daha üstüne düşeni yaptı. Sarı-kırmızılılar, 50 bin kapasiteli tribünleri tıklım tıklım doldururken bir an olsun bile desteğini esirgemedi. İspanyol devinin ataklarında ıslık ve yuhlamayla savunmaya yardım eden taraftarlar, takımlarını da her saniye desteklemeyi sürdürdü. Teknik direktör 'e de sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, maç boyunca takımı ateşledi. Maç öncesinde 'a göndermelerde bulunan sarı-kırmızılılar derbi öncesi siyah-beyazlılara meydan okudu. Dev maçta Galatasaray yönetim kurulu üyeleri tam kadro stadyumda yer alırken, ünlü isimler kritik maçı izledi. Öte yandan Galatasaray Kulübü, Kuşadası'nda yaşayan ve en büyük hayali Stadı'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız'ı Real Madrid maçında ağırladı. Başkan 'in daveti üzerine karşılaşmayı izlemek için 'a gelen Yıldız, karşılaşma öncesi Cengiz'i ziyaret etti.

  1. 23.10.2019
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