Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu'ndaki 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'i sahasında konuk ediyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'nun düdük çalacağı maç Türkiye'de beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de an be an takip edebileceksiniz.

Peki Galatasaray - Real Madrid maçını dünyada hangi kanallar naklen yayınlayacak?

İşte Galatasaray - Real Madrid maçını tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi:

İtalya: Sky Calcio 5, SKY Go Italia

İzlanda: Stöo 2 Sport 4

İran: beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

İsrail: 5Sport

Arnavutluk: Tring Sport 3

Arjantin: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Avustralya: Optus Sport

Azerbaycan: CBC Sport Azerbaijan

Belçika: Proximus Sports

Avusturya: DAZN

Almanya: DAZN, TeleClub Sport Live

Bosna Hersek: Klik SPORT

Brezilya: Esporte Interativo Plus

Bulgaristan: MAX Sport 3

Kanada: DAZN

Çin: PPTV Sport China, QQ Sports Live

Kolombiya: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Hırvatistan: Klik SPORT, Planet Sport 2

Çekya: O2 TV

Fransa: RMC Sport 2, RMC Sport en direct

Yunanistan: Cosmote Sport 4 HD

Macaristan: M4 Sports

Japonya: DAZN

Kazakistan: Qazsport

Nijerya: Canal+ Sport 1 Afrique, DStv Now, SuperSport 6 Africa

Hollanda: Ziggo Sport Golf

Rusya: Match! Football 1

Katar: beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Suudi Arabistan: beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Sırbistan: Arena Sport 3 Serbia, Klik SPORT

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+

İsviçre: TeleClub Sport Live, DAZN

İsveç: Viasat Sports Premium, Viaplay Sweden

Birleşik Krallık: BT Sport Live, BT Sport ESPN

ABD: TUDN en Vivo, B/R Live, Univision NOW, UniMás, TUDN USA

100. GALİBİYET PEŞİNDE



Sarı-Kırmızılı kulübün Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunuyor. Cimbom uzun süredir 'dalya' diyemedi. Aslan, Lokomotiv Moskova'yı yendikten sonra çıktığı 9 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Bu dönemde 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Şanssızlığı kırmak istiyor.

50 BiN TARAFTAR REAL'i BEKLiYOR



Galatasaray'da tüm planlar yapıldı. Tek hedef Real Madrid'i İspanya'ya eli boş yollamak. Teknik direktör Fatih Terim, Sivas maçının hemen ardından başladığı motivasyon konuşmalarıyla öğrencilerini bu büyük randevuya hazırladı. Tribünler de günlerdir bu maçı bekliyordu. Birçok özel pankart ve beste hazırlandı.

50 bin Aslan bugün Galatasaray'ı Real Madrid karşısında galibiyete itmek için 90 dakika susmayacak. İspanyol basını da Real Madrid'in İstanbul'da cadı kazanına düşeceğini yazdı.



CEHENNEME HOŞ GELDİN



AS Gazetesi, kapağını Galatasaray-Real Madrid maçına ayırdı. Sarı-kırmızılı taraftarın gücünden bahseden İspanyol gazetesi "Cehenneme hoş geldin Real Madrid" başlığı attı. İstanbul'da Real Madrid'i zorlu bir atmosferin beklediği vurgulandı.

ZIDANE ZORDA



Real Madrid'in hocası Zinedine Zidane maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Zizou "Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Sürekli gönderilecek miyim diye soruyorsunuz. Bunu başkana sorun. Ben tabii ki kalmak isterim" diye konuştu. El Mundo Gazetesi, Galatasaray'ın Real Madrid'i yenmesi halinde Zidane'ın kovulacağını yazdı.