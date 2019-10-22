Galatasaray - Real Madrid maçını hangi kanallar CANLI yayınlayacak? İşte G.Saray R. Madrid maçını naklen yayınlayacak kanallar listesi
Süper Lig'de üç hafta aradan sonra Sivasspor karşısında alınan 3 puanla moral depolayan Galatasaray'da gözler Real Madrid maçına çevrildi. Sarı kırmızılı taraftarlar da bu sezon Devler Ligi'ndeki üçüncü maçına çıkacak olan Galatasaray'ın sahasında Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşmayla ilgili yayın bilgilerini internette aramaya başladı. Peki, G.Saray R. Madrid maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte Galatasaray - Real Madrid mücadelesini Türkiye'de ve tüm dünyada canlı yayınlayacak kanallar, iki takımın muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair tüm bilgiler...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu'ndaki 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'i sahasında konuk ediyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'nun düdük çalacağı maç Türkiye'de beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de an be an takip edebileceksiniz.
Peki Galatasaray - Real Madrid maçını dünyada hangi kanallar naklen yayınlayacak?
İşte Galatasaray - Real Madrid maçını tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi:
İtalya: Sky Calcio 5, SKY Go Italia
İzlanda: Stöo 2 Sport 4
İran: beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT
İsrail: 5Sport
Arnavutluk: Tring Sport 3
Arjantin: ESPN Play Sur, ESPN Sur
Avustralya: Optus Sport
Azerbaycan: CBC Sport Azerbaijan
Belçika: Proximus Sports
Avusturya: DAZN
Almanya: DAZN, TeleClub Sport Live
Bosna Hersek: Klik SPORT
Brezilya: Esporte Interativo Plus
Bulgaristan: MAX Sport 3
Kanada: DAZN
Çin: PPTV Sport China, QQ Sports Live
Kolombiya: ESPN Play Sur, ESPN Sur
Hırvatistan: Klik SPORT, Planet Sport 2
Çekya: O2 TV
Fransa: RMC Sport 2, RMC Sport en direct
Yunanistan: Cosmote Sport 4 HD
Macaristan: M4 Sports
Japonya: DAZN
Kazakistan: Qazsport
Nijerya: Canal+ Sport 1 Afrique, DStv Now, SuperSport 6 Africa
Hollanda: Ziggo Sport Golf
Rusya: Match! Football 1
Katar: beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT
Suudi Arabistan: beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT
Sırbistan: Arena Sport 3 Serbia, Klik SPORT
İspanya: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+
İsviçre: TeleClub Sport Live, DAZN
İsveç: Viasat Sports Premium, Viaplay Sweden
Birleşik Krallık: BT Sport Live, BT Sport ESPN
ABD: TUDN en Vivo, B/R Live, Univision NOW, UniMás, TUDN USA
100. GALİBİYET PEŞİNDE
Sarı-Kırmızılı kulübün Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunuyor. Cimbom uzun süredir 'dalya' diyemedi. Aslan, Lokomotiv Moskova'yı yendikten sonra çıktığı 9 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Bu dönemde 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Şanssızlığı kırmak istiyor.
50 BiN TARAFTAR REAL'i BEKLiYOR
Galatasaray'da tüm planlar yapıldı. Tek hedef Real Madrid'i İspanya'ya eli boş yollamak. Teknik direktör Fatih Terim, Sivas maçının hemen ardından başladığı motivasyon konuşmalarıyla öğrencilerini bu büyük randevuya hazırladı. Tribünler de günlerdir bu maçı bekliyordu. Birçok özel pankart ve beste hazırlandı.
50 bin Aslan bugün Galatasaray'ı Real Madrid karşısında galibiyete itmek için 90 dakika susmayacak. İspanyol basını da Real Madrid'in İstanbul'da cadı kazanına düşeceğini yazdı.
CEHENNEME HOŞ GELDİN
AS Gazetesi, kapağını Galatasaray-Real Madrid maçına ayırdı. Sarı-kırmızılı taraftarın gücünden bahseden İspanyol gazetesi "Cehenneme hoş geldin Real Madrid" başlığı attı. İstanbul'da Real Madrid'i zorlu bir atmosferin beklediği vurgulandı.
ZIDANE ZORDA
Real Madrid'in hocası Zinedine Zidane maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Zizou "Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Sürekli gönderilecek miyim diye soruyorsunuz. Bunu başkana sorun. Ben tabii ki kalmak isterim" diye konuştu. El Mundo Gazetesi, Galatasaray'ın Real Madrid'i yenmesi halinde Zidane'ın kovulacağını yazdı.
- 22.10.2019
- Güncelleme: 22.10.2019 21:11
- Galatasaray - Real Madrid maçını hangi kanallar CANLI yayınlayacak? İşte G.Saray R. Madrid maçını naklen yayınlayacak kanallar listesi
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
-
Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
Galatasaray - Real Madrid maçını hangi kanallar CANLI yayınlayacak? İşte G.Saray R. Madrid maçını naklen yayınlayacak kanallar listesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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