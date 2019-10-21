Zinedine Zidane basın toplantısı düzenliyor | CANLI

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Zidane'ın açıklamaları.... (CANLI OLARAK GÜNCELLENMEKTEDİR)

"Biz yarınki maçı kazanmayı çok istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Ben 18 yıldır Real Madrid'deyim. Baskıya alışığım. Bu tür ambiyanslarda oynamaya tecrübeliyiz. Kalan tüm maçlarımızı, yarından başlayarak kazanmak istiyoruz."

"Geçmiş geçmişte kaldı. Konuşulanlar beni rahatsız ediyor. Ben geleceğe bakacağım. Yarından itibaren maçlarımızı kazanmaya odaklanmış durumdayım."

"Yarın kaybedersek, görevi kaybeder miyim bilemiyorum. Bunu başkana sormanız gerekiyor. Ben her zaman Real Madrid'de kalmak isterim."

"Öncelikle geçen sezondan bahsedemeyiz, bu sezondan bahsedelim. Biz Real Madrid'iz, hata yapma lüksümüz yok ama bu futbol, bazen böyle şeyler oluyor."

"Herkesten çok oyuncularımız kazanmak istiyoruz. Hepimiz çok motiveyiz. Çok iyi hazırlandık. Kazanmak istiyoruz."

"Hepimiz aynı gemideyiz. Ben tüm oyuncularıma güveniyorum. Ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum."