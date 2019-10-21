Zinedine Zidane basın toplantısı düzenliyor | CANLI
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile oynanacakları UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde basın toplantısı düzenliyor.
Zidane'ın açıklamaları.... (CANLI OLARAK GÜNCELLENMEKTEDİR)
"Biz yarınki maçı kazanmayı çok istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."
"Ben 18 yıldır Real Madrid'deyim. Baskıya alışığım. Bu tür ambiyanslarda oynamaya tecrübeliyiz. Kalan tüm maçlarımızı, yarından başlayarak kazanmak istiyoruz."
"Geçmiş geçmişte kaldı. Konuşulanlar beni rahatsız ediyor. Ben geleceğe bakacağım. Yarından itibaren maçlarımızı kazanmaya odaklanmış durumdayım."
"Yarın kaybedersek, görevi kaybeder miyim bilemiyorum. Bunu başkana sormanız gerekiyor. Ben her zaman Real Madrid'de kalmak isterim."
"Öncelikle geçen sezondan bahsedemeyiz, bu sezondan bahsedelim. Biz Real Madrid'iz, hata yapma lüksümüz yok ama bu futbol, bazen böyle şeyler oluyor."
"Herkesten çok oyuncularımız kazanmak istiyoruz. Hepimiz çok motiveyiz. Çok iyi hazırlandık. Kazanmak istiyoruz."
"Hepimiz aynı gemideyiz. Ben tüm oyuncularıma güveniyorum. Ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum."
- 21.10.2019
- Güncelleme: 21.10.2019 19:14
-
Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
-
Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
-
Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
Zinedine Zidane basın toplantısı düzenliyor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.