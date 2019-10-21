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21 Ekim 2019, Pazartesi
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’ı Semih sırtladı

Sparta Prag’ı Semih sırtladı

Çekya Birinci Futbol Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda 1-1 Teplice ile berabere kalırken, eski Galatasaraylı stoper , 68. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde forması giyen , Teplice ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının golünü kaydetti. 13. hafta mücadelesinin 68. dakikasında Sparta Prag'ı öne geçiren Semih, 2017'den formasını giydiği Çek ekibinde ilk golünü attı. Ancak 90. dakikada gelen gol sonucu 1 puana razı oldu.

  1. 21.10.2019
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