Madrid maçı öncesi Falcao'nun durumu netleşti!
Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray yarın İspanyol devi Real Madrid'i sahasında ağırlayacak. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele öncesi Falcao'nun kadroda yer alıp almayacağı merak konusuydu. İşte yaşanan son gelişmeler.
Real Madrid maçı öncesi sakatlığı süren Radamel Falcao'nun, dev mücadelede oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kolombiyalı golcü yer almazken Lemina ve Feghouli takımla çalıştığı görüldü.
Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao'nun oynamamasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 21.10.2019
- Güncelleme: 21.10.2019 21:42
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Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
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Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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