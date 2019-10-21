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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Madrid maçı öncesi Falcao'nun durumu netleşti!

Madrid maçı öncesi Falcao'nun durumu netleşti!

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz yarın İspanyol devi 'i sahasında ağırlayacak. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele öncesi Falcao'nun kadroda yer alıp almayacağı merak konusuydu. İşte yaşanan son gelişmeler.

maçı öncesi sakatlığı süren 'nun, dev mücadelede oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Akşam saatlerinde 'nde yapılan antrenmanda Kolombiyalı golcü yer almazken Lemina ve Feghouli takımla çalıştığı görüldü.

Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao'nun oynamamasına kesin gözüyle bakılıyor.

  1. 21.10.2019
  2. Güncelleme: 21.10.2019 21:42
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