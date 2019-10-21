Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Real Madrid ile kaç kez karşılaştı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'i ağırlayacak Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 4 kez sahadan galip ayrıldı. Peki, Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Real Madrid ile kaç kez karşılaştı, Galatasaray Real Madrid maç kadrosu?

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Real Madrid arasındaki maç 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P

1- PSG 2 2 0 0 4 0 4 6

2- Club Brugge 2 0 2 0 2 2 0 2

3- Galatasaray 2 0 1 1 0 1 -1 1

4- Real Madrid 2 0 1 1 2 5 -3 1

GALATASARAY'DA FALCAO YİNE YOK

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

REAL MADRİD'DE 6 EKSİK

İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek.

Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul'a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu.

8. RANDEVU

Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk müsabakalarına 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa'da çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar uzatmalarda Mario Jardel'in attığı altın golle kazanmış ve kupaya uzanan taraf olmuştu.

Son müsabaka ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 27 Kasım 2013'de İspanya'da oynandı ve Madrid temsilcisi 4-1 kazandı. Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 4 kez sahadan galip ayrıldı. Aslan 10 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.

İSPANYOLLAR İLE 31 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, İspanyol takımları ile bugüne kadar 31 mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, 17 defa da rakiplerine mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 57 gole engel olmadı.

GALATASARAY'IN AVRUPA KUPALARI İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde oynayacağı Real Madrid maçıyla ile birlikte Avrupa kupalarındaki 282. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 108 kez de mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 2 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, Madrid de 1 puanla son basamakta bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 282. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 281 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 108 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 280 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.

Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 113. MÜSABAKA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 112 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 56 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 184 gole kapatamadı.

DEVLER LİGİ'NDEKİ İÇ SAHA PERFORMANSI

Galatasaray, Madrid maçı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki 58. karşılaşmasına çıkacak. Evindeki 56 maçın 22'sini kazanan sarı-kırmızılılar, 16 kez mağlup oldu. 18 müsabakada ise berabere kaldı. Aslan, iç sahada 68 gol atarken, ağlarında 71 gole engel olamadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 74 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 30 galibiyet, 28 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.

AVRUPA'DAKİ GALİBİYET HASRETİ 9 MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 7 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (6 mağlubiyet, 3 beraberlik).