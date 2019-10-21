Fatih Terim'den uyarı: "Hatasız oynamalıyız"

Fatih Terim, Real Madrid maçına yönelik taktik analizlerini sürdürüyor. Hedef; kazanıp ilk iki şansını sürdürmek. Rakibin kötü bir dönemden geçmesini avantaja çevirmek isteyen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, yine de temkini elden bırakmıyor. Real Madrid'in her şeye rağmen dünya devi olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca, oyuncularını sık sık, "Bizi yenerek düze çıkmak isteyeceklerdir. Kazanmak için PSG maçındaki gibi savaşıp, hatasız oynamalıyız" diye uyarıyor.

9 MAÇLIK HASRET BİTSİN

Gruptaki ilk iki maçında Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kalan, PSG'ye ise İstanbul'da 1-0 kaybeden Aslan'da Real Madrid maçının kazanılması halinde son 16'ya kalma ihtimalinin yükseleceği görüşü hakim. Real Madrid'de Luka Modric, Bale ve Toni Kroos gibi yıldızların yarın forma giyemeyecek olması galibiyet beklentisini yükseltti. Oyuncular da zoru başarıp hem taraftarı sevindirmek hem de Avrupa kupalarındaki 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

İMPARATOR KONUŞACAK

Cimbom, Real Madrid maçı öncesi son antrenmanını bu akşam saat 21.00'de gerçekleştirip, kampa girecek. Teknik direktör Fatih Terim ile bir futbolcu, antrenmandan önce Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyip, soruları yanıtlayacak.

LOS GALACTICOS BUGÜN GELİYOR

Real Madrid kafilesi bugün 14.00'te İstanbul'a gelecek. Teknik direktör Zinedine Zidane ile bir futbolcu saat 18.15'te Türk Telekom Stadı'nda medyanın karşısına çıkacak. Yıldızlar topluluğu, 19.00'da Aslantepe'de son antrenmanını yapacak.

İTALYAN ORSATO YÖNETECEK

UEFA, Galatasaray-Real Madrid maçında İtalyan hakem Daniele Orsato'yu görevlendirdi. Türk Telekom Stadı'nda yarın akşam saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise kenarda Daniele Doveri yer alacak.