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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Efsaneler rakipsiz

Efsaneler rakipsiz

ve Almanya'nın tarafından organize edilen 5. 'nda zafere ulaşan takım, finalde 'i yenerek oldu.

Antalya Belediyesi'nin Almanya'nın ile organize ettiği 5. 'nda zafere ulaşan oldu. W.Bremen, Hannover 96, ve Trabzonspor'un eski oyuncularının yer aldığı turnuvada sarı-kırmızılılar finalde 1860 Münih'i 4-0 yendi.

Turnuvada Ernst, Burdenski, Deniz Barış, Yattara, , Ogün Temizkanoğlu da ter döktü.

  1. 21.10.2019
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