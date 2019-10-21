Efsaneler rakipsiz

Antalya Belediyesi'nin Almanya'nın Antalya Konsolosluğu ile organize ettiği 5. Efsaneler Kupası'nda zafere ulaşan Galatasaray oldu. W.Bremen, Hannover 96, 1860 Münih ve Trabzonspor'un eski oyuncularının yer aldığı turnuvada sarı-kırmızılılar finalde 1860 Münih'i 4-0 yendi.

Turnuvada Ernst, Burdenski, Deniz Barış, Yattara, Tanju Çolak, Ogün Temizkanoğlu da ter döktü.