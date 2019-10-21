Efsaneler rakipsiz
Antalya Belediyesi ve Almanya'nın Antalya Konsolosluğu tarafından organize edilen 5. Efsaneler Kupası'nda zafere ulaşan takım, finalde 1860 Münih'i yenerek Galatasaray oldu.
Antalya Belediyesi'nin Almanya'nın Antalya Konsolosluğu ile organize ettiği 5. Efsaneler Kupası'nda zafere ulaşan Galatasaray oldu. W.Bremen, Hannover 96, 1860 Münih ve Trabzonspor'un eski oyuncularının yer aldığı turnuvada sarı-kırmızılılar finalde 1860 Münih'i 4-0 yendi.
Turnuvada Ernst, Burdenski, Deniz Barış, Yattara, Tanju Çolak, Ogün Temizkanoğlu da ter döktü.
- 21.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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