Andone forvet olmazsa kanatta

Fatih Terim, idman eksiğine rağmen doktorların onay vermesi halinde Falcao'yu Real Madrid maçında mutlaka kullanmak istiyor... Ancak çift forveti düşünmüyor. Falcao oynarsa, Sivasspor maçının yıldızı Florin Andone kanada çekilecek. Oynamazsa Andone forvette devam edecek. Yani Rumen, her şartta sahada yer alacak.

REAL'E GOLÜ VAR

Florin Andone, Real Madrid'e yabancı değil. Rumen yıldız, 2016-17'de La Liga'da Deportivo formasıyla Real Madrid'e karşı oynadığı maçta 1 gol, 1 asist üretmişti. Kariyerinde toplam 5 kez Real'e karşı forma giyen Florin'in 1 gol, 2 asisti bulunuyor. Andone, "Real'e karşı daha önce oynadım. Bu konuda tecrübeliyim. Bence onları yenecek gücümüz var" dedi.