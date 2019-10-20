Stankovic sakatlandı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Stankovic sakatlandı

Stankovic sakatlandı

Stankovic sakatlandı

Takımı oyuncusu , antrenmanda sağ dizinden bir sakatlık yaşadı. Sırp pivotun 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

oyuncusu sakatlandı. Antrenmanda sağ dizinden yaralanan 24 yaşındaki Sırp pivotun 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Dişi Aslanlar bugün saat 15.15'te Botaş'a konuk olacak.
  1. 20.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Stankovic sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN