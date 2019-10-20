Stankovic sakatlandı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Dragana Stankovic, antrenmanda sağ dizinden bir sakatlık yaşadı. Sırp pivotun 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.
Galatasaray Kadın Basketbol oyuncusu Dragana Stankovic sakatlandı. Antrenmanda sağ dizinden yaralanan 24 yaşındaki Sırp pivotun 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Dişi Aslanlar bugün saat 15.15'te Botaş'a konuk olacak.
- 20.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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