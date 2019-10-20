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20 Ekim 2019, Pazar
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'i vuracak!

Real Madrid'i Falcao vuracak!

Aslan’da Devler Ligi taktiği belli oldu. Fatih Terim, Sivas’ı yıkan Andone’yi ilk 11’e yazdı. El Tigre ise oyuna sonradan girip İspanyollar’ın fişini çekecek.

Süper Lig'deki 3 maçlık kazanamama serisini Sivasspor karşısında sonlandıran 'da gözler hemen 'ne çevrildi. Sarı-kırmızılılarda en merak edilen konu ise Radamel 'nun sağlık durumu. 1 Ekim'den bu yana takımla çalışmalara katılmayan Kolombiyalı yıldız, dün de fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. El Tigre'nin maçına oyuna sonradan dahil olacağı öğrenildi.

ÖNCE YIPRATACAK

Teknik Direktör Fatih Terim'in takımını Real Madrid karşısında PSG maçındaki taktikle sahaya dizeceği kaydedildi. İlk yarıyı gol yemeden tamamlamak isteyen İmparator, ikinci yarıda Falcao'yu alarak rakibin işini bitirmeyi amaçlıyor. Sivas karşısında müthiş bir performans ortaya koyan Florin Andone ilk 11'de kalarak rakip savunmacıları yıpratacak. Orta saha da sert oyunculardan kurularak rakibe top gösterilmeyecek.

  1. 20.10.2019
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