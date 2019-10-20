Lemina müjdesi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda salı günü oynayacağı Real Madrid maçının hazırlıklarına dün başlarken, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mario Lemina antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Son olarak 28 Eylül'deki Fenerbahçe derbisinde forma giyip 59. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Mario Lemina'dan iyi haber geldi. Uyluk sakatlığı nedeniyle PSG, G.Birliği ve Sivas maçlarını kaçıran Gabonlu orta saha tam anlamı ile iyileşti. 26 yaşındaki yıldız fubolcu, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Lemina'nın Real Madrid maçında süre bulması bekleniyor.
- 20.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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