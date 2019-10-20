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20 Ekim 2019, Pazar
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Lemina müjdesi

Lemina müjdesi

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda salı günü oynayacağı maçının hazırlıklarına dün başlarken, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Son olarak 28 Eylül'deki Fenerbahçe derbisinde forma giyip 59. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan 'dan iyi haber geldi. Uyluk sakatlığı nedeniyle PSG, G.Birliği ve Sivas maçlarını kaçıran Gabonlu orta saha tam anlamı ile iyileşti. 26 yaşındaki yıldız fubolcu, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Lemina'nın maçında süre bulması bekleniyor.

  1. 20.10.2019
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