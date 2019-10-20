İspanyol basını yazdı! Taraftarın Falcao'dan beklentisi büyük - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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İspanyol basını yazdı! Taraftarın Falcao'dan beklentisi büyük

İspanyol basını yazdı! Taraftarın Falcao'dan beklentisi büyük

İspanyol basınından AS, 'ın sahasında 'i ağırlayacağı mücadele öncesi dikkatleri Kolombiyalı yıldız Falcao'ya çekti. Yıldız futbolcunun eflatun-beyazlı ekip karşısında oynayıp oynamayacağı merak edilirken, haberde sarı-kırmızılı taraftarın golcü isimden büyük beklentileri olduğuna vurgu yapıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacağı maç öncesi gözler Kolombiyalı golcü 'ya çevrildi. Beklentileri henüz karşılayamayan yıldız futbolcu ile ilgili İspanyol basınından AS, geniş bir haber kaleme aldı.

OYNASA BİLE NE KADAR VERİMLİ OLACAK?

Falcao'nun bir süredir sakatlığının bulunduğunu öne çıkaran gazete, oyuncunun Real Madrid karşısında büyük ihtimalle forma giyebileceğini yazdı ve teknik direktör 'in de bu konuda iyimser olduğuna dikkat çekti. Yıldız futbolcudaki en büyük soru işaretinin ise maç eksiği olduğu ve oynarsa takıma ne kadar yarar sağlayacağı sorgulandı. Taraftarın ise Falcao üzerine büyük beklentiler olduğunun altı çizildi.

FUTBOLDA YAVAŞ ÖZEL HAYATINDA HIZLI ADAPTE OLDU

Kolombiyalı futbolcunun futbol olarak Galatasaray'a henüz tam adapte olamadığı kaydedilirken, özel hayatında ise 'a alıştıkları belirtildi. Haberin detayında Falcao'nun ailesiyle birlikte Bebek'te lüks bir villada oturduğu ve evin kirasının 10 bin - 20 bin Euro civarında olduğu aktarılırken, kiranın ise sarı-kırmızılı kulüp tarafından karşılandığı bildirildi.

  1. 20.10.2019
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