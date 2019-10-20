İspanyol basını yazdı! Taraftarın Falcao'dan beklentisi büyük

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağı maç öncesi gözler Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya çevrildi. Beklentileri henüz karşılayamayan yıldız futbolcu ile ilgili İspanyol basınından AS, geniş bir haber kaleme aldı.

OYNASA BİLE NE KADAR VERİMLİ OLACAK?

Falcao'nun bir süredir sakatlığının bulunduğunu öne çıkaran gazete, oyuncunun Real Madrid karşısında büyük ihtimalle forma giyebileceğini yazdı ve teknik direktör Fatih Terim'in de bu konuda iyimser olduğuna dikkat çekti. Yıldız futbolcudaki en büyük soru işaretinin ise maç eksiği olduğu ve oynarsa takıma ne kadar yarar sağlayacağı sorgulandı. Taraftarın ise Falcao üzerine büyük beklentiler olduğunun altı çizildi.

FUTBOLDA YAVAŞ ÖZEL HAYATINDA HIZLI ADAPTE OLDU

Kolombiyalı futbolcunun futbol olarak Galatasaray'a henüz tam adapte olamadığı kaydedilirken, özel hayatında ise İstanbul'a alıştıkları belirtildi. Haberin detayında Falcao'nun ailesiyle birlikte Bebek'te lüks bir villada oturduğu ve evin kirasının 10 bin - 20 bin Euro civarında olduğu aktarılırken, kiranın ise sarı-kırmızılı kulüp tarafından karşılandığı bildirildi.